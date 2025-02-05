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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!

        Adana, yüzünü kapüşon ve maske ile gizleyen 20 yaşındaki Şeyhmus Başçı, kendisine "Seni sevmiyorum, evime gelme" diyen 41 yaşındaki eniştesi Murat E.'yi tabanca ile vurarak yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kaçan saldırgan yakalanıp tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 10:46 Güncelleme: 05.02.2025 - 10:46
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        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
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        Adana'da olay, 2 Şubat'ta Seyhan ilçesi Küçükdikili Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Şeyhmus Başçı (20), kendisine, "Seni sevmiyorum, evime gelme" diyen ve bu nedenle husumet beslediği eniştesi Murat E.'nin (41) bakkal dükkanına gitti.

        SİLAHLA KARNINDAN VURDU

        DHA'da yer alan habere göre yüzünü kapüşon ve maske ile gizleyerek dükkana giren Şeyhmus Başçı, tabanca ile karnından vurduğu eniştesi Murat E.'yi yaraladı.

        OLAY KAMERAYA YANSIDI

        Başçı olay yerinden kaçarken, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

        KAÇAN ZANLI YAKALANDI

        Murat E. ambulansla hastaneye kaldırılırken, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, şüpheliyi olay yerine yakın bir ara sokakta yakaladı.

        "GÖRÜNTÜLERDEKİ BEN DEĞİLİM"

        Sorgusunda, güvenlik kamerası görüntüleri izletilen Başçı, "Görüntülerdeki ben değilim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Başçı, tutuklandı.

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