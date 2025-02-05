TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu

Dünya Altın Konseyi 2024 yılı Altın Trendleri raporunu yayımladı. Buna göre küresel altın talebi 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 1 artarak 4.974 tona çıktı ve rekor kırdı.

Söz konusu rekorda merkez bankalarının yaptığı alımlar etkili oldu. Merkez bankalarının net altın alımları bir önceki yıla göre yüzde 1 düşse de 1.045 ton ile 10 yıllık ortalamanın üzerinde kaldı. Böylece merkez bankalarının yaptığı alımlar ilk kez 3 yıl üst üste 1.000 tonun üzerinde kaldı. Bunun yanında merkez bankaları 15 yıl üst üste altında alım tarafında yer aldı.

Geçen yıl en fazla net altın alımı yapan merkez bankası 89.50 ton ile Polonya oldu. Bunu, 74.80 ton ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ve 72.60 ton ile Hindistan Merkez Bankası takip etti.

Sıra Merkez Bankası 2024 net altın alımı (ton) 1 Polonya 89,50 2 Türkiye 74,80 3 Hindistan 72,60 4 Azerbaycan 44,80 5 Çin 44,20 6 Çekya 20,50 7 Irak 20,10 8 Macaristan 15,50 9 Özbekistan 11,20 10 Gana 11,00

Bu alımlarla beraber IMF sıralamadan hariç tutulduğunda TCMB 2024 sonu itibarıyla 615 ton ile dünyanın en büyük 10. resmi altın rezervine sahip oldu. ABD 8113 ton ile ilk sırada yer alırken bu ülkeyi 3351 ton ile Almanya takip etti.

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2024 sonu itibarıyla dünyanın en büyük resmi altın rezervleri:

Sıra Ülke Rezerv (ton) 1 ABD 8,133.5 2 Almanya 3,351.5 3 İtalya 2,451.8 4 Fransa 2,437.0 5 Rusya 2,335.9 6 Çin 2,279.6 7 İsviçre 1,039.9 8 Hindistan 876.2 9 Japonya 846.0 10 Türkiye 615.0 11 Hollanda 612.5 12 ECB 506.5 13 Polonya 448.2 14 Tayvan 423.9 15 Portekiz 382.7 16 Özbekistan 382.2 17 Suudi Arabistan 323.1 18 İngiltere 310.3 19 Lübnan 286.8 20 Kazakistan 284.1

TÜRKLER SON ÇEYREKTE ALIM FIRSATINI DEĞERLENDİRDİ

TCMB altın alımlarında dünya ikincisi olurken geçen yıl Türkiye'de tüketicinin toplam altın talebi yüzde 20 düşerek 153.1 ton oldu. 2023'te tüketicilerin yaptığı alımlar 192.3 tona ulaşarak rekor kırmıştı.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre aslında 2024'ün son çeyreğinde Türkiye'deki altın takı alımları 12 ton ile yaklaşık 8 yılın zirvesine çıktı. Raporda ekim ayındaki zirvenin ardından altın fiyatlarında yaşanan düşüşün alım fırsatı sunduğu ve Türkiye'de tüketicilerin bunu değerlendirdiği belirtildi. Yıl genelinde ise altın takı alımları 2023'e göre yüzde 3 düşerek 40.9 ton olarak hesaplandı.

FAİZ YATIRIMCIYA DAHA CAZİP GELDİ

Türkiye'de yatırım amaçlı külçe altın ve altın para alımları da 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 25 gerileyerek 112.2 ton oldu. Raporda yatırım amaçlı alımlarda yaşanan düşüşün yüksek mevduat faizleri sebebiyle yaşandığı belirtildi. Tüketicinin vadeli mevduatı altına tercih ettiği belirtildi.