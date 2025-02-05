Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Ankara ziyareti, Suriye'de yaşanan gelişmeler, Türkiye-ABD ilişkileri gibi konular başta olmak üzere gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ŞARA'NIN ANKARA ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ziyaretine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Ahmed Şara'nın ziyareti önemli bir ziyaretti. Suriye'de son iki aydır gördüğümüz gelişmelerin belli bir tempoyla ivmelendiğini görüyoruz. Yeni yönetim sorumlu bir şekilde davranıyor. İki ülke arasında daha önce çözüme kavuşamayan dondurulmuş konuları ele alma imkanı oldu. Verimli bir görüşme oldu.

Sayın Şara'nın PKK/YPG konusunda kafasının son derece net olduğunu gördüm. Bu netlik Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını tatmin edecek düzeyde. Güvenlik konuları ele alındı, ilişkilerimizin hız kazanacağını düşünüyorum. Etrafımızdaki ülkelerin tehdit üretmemesi öncelik.

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Suriye yönetiminin gündeminde federasyon ya da özerklik benzeri düşünceler bulunmuyor. Suriye'nin geleceğinde hiçbir gruba ayrıcalık yok. Hiç kimse kendi kimliğinden dolayı dışlanmamalı. Ülkenin genelinde bir siyasal bölünme kabul edilmiyor."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" PROJESİ

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörsüz Türkiye vurgusu var. Güvenlik tecrübenize istinaden "Terörsüz Türkiye" projesi kapsamındaki bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Bakan Fidan şöyle konuştu:

Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını çok önemli buluyorum. Bunu yaparken büyük bir risk üstlendiğini de görüyoruz. Ülkenin menfaati için bir fedakarlık yapılması örneğiyle karşı karşıyız. Savaş alanında bir askerin ortaya koyacağı en büyük şey ne ise Sayın Bahçeli'nin de ortaya koyduğu tavır budur. Asıl milliyetçilik bu. Sosyal barışa hizmet ediyor.

Hiç kimseden icazet beklemeden sadece ülkenin lehine, ülkenin bağımsız kararıyla bu kavgayı verebilmek fevkalade önemli. Silahlı terörün ortadan kaldırılması konusu devlet organlarının büyük bir fedakarlık yaptığı konu. Hiçbir şeyi şansa bırakma lüksümüz yok. Cumhurbaşkanımız ortaya koyduğu siyasi liderlikle, bu benim memleketimin derdiyse bu iradeyi her türlü şekilde ortaya koyabilirim düşüncesiyle hareket etti."

ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI Soru: ABD Başkanı Trump Suriye'de ABD varlığı konusunu yeniden açtı. Bu süreçten nasıl bir sonuç çıkar? Yanıt: Bunu Suriyeli misafirlerimizle görüştük. ABD'de yeni yönetim karar verme sürecinde. Bizim burada kendi muhataplarımızla yaptığımız görüşmeler hız kazanmıştı. Umarız burada isabetle bir karar verilir ve yolumuza devam ederiz. Beklediğimiz şey ABD'nin YPG'ye desteğini kesmesini, Suriye'nin milli beraberliğine ve bütünlüğüne engel olan şeylerin ortadan kalkması. Hapishaneler konusunda da konuştuk dün. Şara'nın burada da düşünceleri net, hapishaneleri kontrol alabilecek kapasitesi ve iradesi var. Suriye devleti kendi milli bütünlüğünü sağlamak için çeşitli ülkelerden gelmiş bütün PKK'lıları ya geri gönderecek ya da imha edecek. TERÖRLE MÜCADELE Soru: Irak hükümetinin PKK'yı terör örgütü tanıması konusunda tıkanıklık var mı? Yanıt: Bir ülkenin kabulü ne olursa olsun pratikte attığı adım önemli. Irak'ın belli bir noktaya geldiğini görüyoruz. Bağdat'taki siyaset PKK meselesini Türkiye ile ilgili bir sorun olarak görüyordu. Biz yürüttüğümüz diplomasiyle bir farkındalık oluşmasını sağladık. Irak Başbakanı Sudani, ülkesine hizmet etmek isteyen, ülkesinin kronik sorunlarını çözmek isteyen bir lider. Ülkenin sorunlarını çözüp yoluna devam etmesini istiyor. Bu çerçeveyi ortaya koyduğunuz zaman Türkiye'nin ortaya koyduğu amacın anlaşıldığını düşünüyoruz. ABD İLE İLİŞKİLER Soru: Türkiye ile yeni ABD yönetimi arasında ilk temaslar görüştü. Türkiye dosyalarını görüşmeye başlayacak. Yeni bir sayfa açılır mı? Yanıt: Her yönetimle yeni bir sayfa açılıyor. Giden yönetimle son bir buçuk yılda yoğun bir trafik oldu, belli konularda ilerleme kaydedildi. Bizim CAATSA ile görüşlerimiz belli, müttefiklik ilişkisine yakışmayan bir tutum. NATO üyesi iki ülkenin birbirine böyle bir yaptırım uygulaması müttefiklik ilişkisine bağdaşmıyor. Orada da hükümetin iyice kurulmasıyla Mart'tan itibaren bu görüşmeler başlayacaktır. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu konuda bir vizyonu var. Yeni dönemde ABD ile birçok alanda ilişkimizi nasıl ilerletebiliriz onu konuşacağız yeni yönetimle.