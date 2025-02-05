Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7.Olağan Kongresi'nin ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'nin 7 bölgesine 85 milyon vatandaşımızın her birine hizmetlerimizle ulaşmanın çabası içinde olduk. Bu kutlu yürüyüşün mihmandarları hanım kardeşlerimiz olmuştur.

"MÜCADELEMİZ ŞAHSİ İKBAL MÜCADELESİ DEĞİLDİR"

Partimize omuz vermiş tüm hanım kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ne büyük bahtiyarlık ki bizim kongrelerimizde yumruklar değil yürekler konuşuyor. Kongrelerimizde sadece teşkilat mensuplarımız değil aynı zamanda gönüller buluşuyor.

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Muhalefet kurultayları tasfiye aracı olarak kullanırken biz ise yenileniyor, kardeşliğimizi daha da perçinliyoruz. Hiçbir karmaşanın yaşanmadığı sandalyelerin havada uçuşmadığı işte bugün burada olduğu gibi kongrelerimizi bir şölen havasında tamamlıyoruz. Her fırsatta vurguladığım bir hususu tekrar etmek istiyorum. Bizim mücadelemiz şahsi ikbal mücadelesi değildir.

"BİZ KISA MESAFE KOŞUCUSU DEĞİLİZ"

En tepeden en ücra bölümümüze kadar hepimiz ülkeye ve millete hizmet davasının neferleriyiz. Türkiye'yi yüceltmenin samimi mücadelesini veriyoruz. Dikkatinizi çekerim, biz kısa mesafe koşucusu değiliz. Biz pazara kadar yol arkadaşlığı yapan insanlardan da değiliz. Biz uzun ve yorucu bir maratonun neferleriyiz. Heyecanımızı kaybetmeden ipi göğüsleyene kadar koşacağız.

Ülkemizin bugün eriştiği seviyelerde siz kadınların çok büyük payı var. Eşsiz kazanımlarda sizlerin çok büyük katkıları var. Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Zorlukların üstesinden beraberce geldik. Huzurumuza ve güvenliğimize kast edenleri birlikte boşa çıkardık. Tahriklere, provokasyonlara ve kışkırtmalara prim vermeden kardeşliğimizi birlikte savunduk.

"YASAKLARIN YÜKÜNÜ SENELERCE KADINLAR ÇEKTİ"

Biz yola çıkarken kadınlar için siyaset değil kadınlarla siyaset dedik. Ve bu söze hamd olsun sadık kaldık. Siyasette kadınlara yönelik ön yargıların kırılmasına sizler vesile oldunuz. Birileri bilmeseler veya bilseler dahi kabul etmek istemeseler de bu ülkede kadının adı çoğu zaman yoktu.