Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Erzurum FK'yı konuk ediyor: İşte Mourinho'nun 11'i!
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trednyol 1. Lig ekibi Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Kupadaki ilk maçında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe hanesine 3 puanı yazdırmıştı. Gruptaki ilk maçında sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilen Erzurumspor FK'nin ise henüz puanı bulunmuyor. Peki Fenerbahçe - Erzurum FK mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda? İşte Mourinho'nun muhtemel 11'i...
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor FK'yi konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Karşılaşmada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Samet Özkul yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mehmet Ali Özer.
İlk maçında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, grupta 3 puanı bulunan 3 takımdan birisi.
Gruptaki ilk maçında sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilen Erzurumspor FK'nin ise henüz puanı bulunmuyor.
KADRODA ROTASYON
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Erzurumspor FK karşısında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak.
Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.
İşte Mourinho'nun muhtemel 11:
Osman Ertuğrul Çetin
Yusuf Akçiçek
Çağlar Söyüncü
Diego Carlos
Levent Mercan
Osayi Samuel
Mert Hakan Yandaş
İsmail Yüksek
Talisca
Cenk Tosun