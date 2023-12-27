Atina'da Fatih Terim fırtınası

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PANATHINAIKOS'UN FİKSTÜRÜ ZORLU

Şu an arada olan Yunanistan Ligi'nde Panathinaikos, 3 Ocak PAS Giannina maçıyla geri dönecek. Ardından Panetolikos, 10 Ocak Yunanistan Kupası'nda Olympiakos, 14 Ocak'ta AEK, 17 Ocak'ta bir kez daha Olympiakos ve ardından 20 Ocak'ta PAOK, 27'sinde ise bir kez daha Olympiakos ile karşılaşacak.