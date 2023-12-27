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        Atina'da Fatih Terim fırtınası

        Yunan ekibi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirildiğini açıkladı. Tecrübeli hocanın Yunan ekibine 1.5 yıllık imza atması beklenirken teknik ekibi belli oldu. Öte yandan Atina'da Fatih Terim fırtınası yaşanıyor. Tecrübeli teknik adamın resmen açıklanmasının ardından Yunan medyasında "İmparator" manşetleri atıldı. İşte tüm gelişmeler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 10:29 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:29
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        Yunan ekibi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirildiğini açıkladı. Tecrübeli hocanın Yunan ekibine 1.5 yıllık imza atması beklenirken teknik ekibi belli oldu.

        2

        Yunan ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağladığını duyurdu. Yapılan açıklamada sözleşme süresiyle ilgili bir bilgi verilmezken, tecrübeli teknik adamın kariyerinden ve kazandığı başarılardan bahsedildi. Fatih Terim son olarak Aralık 2017-Ocak 2022 yılları arasında Galatasaray’ı çalıştırmıştı.

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        1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

        Fatih Terim'in, çarşamba günü Atina'ya giderek kendini Panathinaikos'un hocası yapacak 1.5 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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        TEKNİK EKİBİ BELLİ OLDU

        Fatih Terim’in ekibinde Galatasaray’daki yardımcı antrenörü Necati Ateş’in yanı sıra idari kadroda yer alan Şükrü Hanedar, Mert Çetin ve Eray Sözen’in de olacağı belirtildi.

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        ZİRVENİN 1 PUAN GERİSİNDE

        2010'dan beri Yunanistan'da şampiyonluk ipini göğüsleyemeyen Panathinaikos, 15 haftası geride kalan Yunanistan Ligi'nde zirvedeki PAOK'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

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        PANATHINAIKOS'UN FİKSTÜRÜ ZORLU

        Şu an arada olan Yunanistan Ligi'nde Panathinaikos, 3 Ocak PAS Giannina maçıyla geri dönecek. Ardından Panetolikos, 10 Ocak Yunanistan Kupası'nda Olympiakos, 14 Ocak'ta AEK, 17 Ocak'ta bir kez daha Olympiakos ve ardından 20 Ocak'ta PAOK, 27'sinde ise bir kez daha Olympiakos ile karşılaşacak.

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        KARİYERİNDEKİ 5. TAKIM

        Panathinaikos'a imza atan Fatih Terim kariyerindeki beşinci farklı takımın başına geçmiş oldu.

        Galatasaray ile 1996 - 2000 yılları arasında 4 lig şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası kazandıktan sonra Fiorentina'ya giden Terim, bir sonraki sezon da Milan'ı çalıştırdı. O tarihten sonra Milli Takım ve Galatasaray'da görev alan deneyimli teknik adam, 10 Ocak 2022'den beri kulüp çalıştırmıyordu.

        8

        ERGİN ATAMAN İLE AYNI TAKIMA...

        Ergin Ataman ile Fatih Terim, aynı Avrupa takımını çalıştırarak tarihe geçti.

        9

        16 KUPASI VAR

        Kariyeri boyunca 16 kupa kazanan Terim; 1 UEFA Kupası, 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

        10

        YUNAN BASINI NE YAZDI?

        Gazzetta:

        - Fatih Terim: Türkiye'ye damga vurmuş imparator

        - 30 yıl Türk futbolunu etkilemiş hoca Panathinaikos'a kendi damgasını vurmaya geliyor

        11

        SporFM:

        - İmparator Fatih

        - 30 yıldır Galatasaray ve Milli Takım ile tarih yazıyor

        - Panathinaikos'da yeni sayfa

        12

        Filathlos:

        - Terim ile Ataman Galatasaray'da da aynı dönem çalışmışlardı

        - Panathinaikos için bu şampiyonluklar geliyor belirtisi

        13

        Skai:

        - Türkiye'nin efsanesi

        - Fatih Terim "yeşil" dümene geçti

        - Avrupa'da kupa almış hoca için dün patlayan bomba

        İefimerida:

        - Panathinaikos'da Fatih Terim dönemi

        - Türk "imparator" şampiyonluk hedefi ile geliyor

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