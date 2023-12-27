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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika haberi TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması

        TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la yaptıkları görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye gitmeden önce, "Rakamı şimdi söyleyeceğiz. Uzlaşırsak masada otururuz. Uzlaşamazsak biz yokuz bu işin içinde deriz, olur biter. Kimsenin vebaline girecek halimiz yok. Komisyon görevini yapıyor. Geçim şartları ortada. 15 kişi var komisyonda, biz 5'iyiz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 16:12 Güncelleme: 27.12.2023 - 17:25
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        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
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        TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la yaptıkları görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

        Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak asgari ücret görüşmesi öncesinde TÜRK-İŞ binası önünde yaptığı açıklamada, "Rakamı şimdi söyleyeceğiz. Uzlaşırsak masada otururuz. Uzlaşamazsak biz yokuz bu işin içinde deriz, olur biter. Kimsenin vebaline girecek halimiz yok. Komisyon görevini yapıyor. Geçim şartları ortada. 15 kişi var komisyonda, biz 5'iyiz" dedi

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