Son dakika haberi TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la yaptıkları görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye gitmeden önce, "Rakamı şimdi söyleyeceğiz. Uzlaşırsak masada otururuz. Uzlaşamazsak biz yokuz bu işin içinde deriz, olur biter. Kimsenin vebaline girecek halimiz yok. Komisyon görevini yapıyor. Geçim şartları ortada. 15 kişi var komisyonda, biz 5'iyiz" açıklamasında bulundu

Habertürk Giriş: 27.12.2023 - 16:12 Güncelleme: 27.12.2023 - 17:25 facebook

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