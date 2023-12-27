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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Asgari ücrette kritik görüşme - İş-Yaşam Haberleri

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan’dan TÜRK-İŞ’e asgari ücret ziyareti

        TÜRK-İŞ'i ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücret istişareleri sürüyor. Netleşince açıklama yapacağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 15:48 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:02
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        "Asgari ücret istişareleri sürüyor"
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında TÜRK-İŞ’i ziyaret etti

        Bakan Işıkhan’ı, TÜRK-İŞ Genel Merkezi girişinde, Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve Nazmi Irgat karşıladı.

        Görüşme bitiminde açıklamada bulunan Bakan Işıkhan "Asgari ücret istişareleri sürüyor. Netleşince açıklama yapacağız" dedi.

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