2038'in en büyük ekonomileri
İngiltere merkezli Centre for Economics and Business Research (CEBR) "Dünya ekonomisi lig tablosu" 2024 sonuçlarını açıklandı. Raporda Türkiye için önümüzdeki beş yıl boyunca yıllık gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme oranının ortalama yüzde 2,8'e düşmesi bekleniyor. Ancak Cebr 2029 ve 2038 yılları arasında ortalama büyüme oranının yıllık yüzde 2,9'a yükseleceğini öngörüyor. İşte 2038'de dünyanın en büyük 20 ekonomisine sahip olacak ülkeler
Çin 2038 yılında 1. sırada olacak
2023 yılında 2. sırada
ABD 2038 yılında 2. sırada olacak
2023 yılında 1. sırada
Hindistan 2038 yılında 3. sırada olacak
2023 yılında 5. sırada
Japonya 2038 yılında 4. sırada olacak
2023 yılında 4. sırada
Almanya 2038 yılında 5. sırada olacak
2023 yılında 3. sırada
İngiltere 2038 yılında 6. sırada olacak
2023 yılında 6. sırada
Fransa 2038 yılında 7. sırada olacak
2023 yılında 7. sırada
Brezilya 2038 yılında 8. sırada olacak
2023 yılında 9. sırada
Kore 2038 yılında 9. sırada olacak
2023 yılında 13. sırada
Kanada 2038 yılında 10. sırada olacak
2023 yılında 10. sırada
Endonezya 2038 yılında 11. sırada olacak
2023 yılında 16. sırada
İtalya 2038 yılında 12. sırada olacak
2023 yılında 8 sırada
Avustralya 2038 yılında 13. sırada olacak
2023 yılında 14. sırada
Rusya 2038 yılında 14. sırada olacak
2023 yılında 11 sırada
Meksika 2038 yılında 15. sırada olacak
2023 yılında 12. sırada
İspanya 2038 yılında 16. sırada olacak
2023 yılında 15. sırada
Türkiye 2038 yılında 17. sırada olacak
2023 yılında 19. sırada
Suudi Arabistan 2038 yılında 18. sırada olacak
2023 yılında 18. sırada