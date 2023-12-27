Murat Göğebakan'ın annesinden açıklama
Murat Göğebakan'ın annesi Hatice Göğebakan, biyografi filminde merhum oğlunun ve kendisinin oldukları gibi değil de, farklılaştırılarak yansıtılmasından yana bir hayli dertli
Anadolu Rock müziğinin temsilcilerinden Murat Göğebakan, lösemi tedavisi görürken 2014'te hayatını kaybetti. Göğebakan'ın cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar da katıldı.
Ali Ayyıldız’ın yönettiği ve senaryosunu Lütfi Albayrak ve Sezgin Irmak ile birlikte yazdığı 'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı'da merhum şarkıcıyı Burak Sevinç canlandırırken kendisine başrollerde Tuvana Türkay ile Hande Soral eşlik etti.
CNS Production ve HM Production, hayata 45 yaşındayken veda eden Murat Göğebakan'ın hayatını biyografi türündeki 'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı' adıyla filme çekti.
Gösterime geçtiğimiz günlerde giren 'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı', bugüne kadar 284.291 kişi tarafından izlendi.
Murat Göğebakan'ın annesi Hatice Göğebakan, Habertürk'e yaptığı açıklamada oğlunun hayatını konu edinen filmi değerlendirdi.
Hatice Göğebakan, oğlunun hayatının filme çekilmesinden mutlu olmuş olmasına ama bir konuda itirazı var. Göğebakan, oğlunun da kendisinin de beyazperdeye olduğu gibi yansıtılmadığını belirterek bu konuda; "Filmdeki Murat ile ben, bizim gibi değil. Biz öyle değiliz ama ne yapayım? Olan olmuş, biten bitmiş" dedi.
Filmde oğluyla kendisinin olduğu gibi değil de farklılaştırılarak işlendiğini düşünen Hatice Göğebakan, "Senaristler, sizinle görüşmedi mi?" şeklindeki sorumuza; "Geldiler, bir kez görüştük. Murat ile benim birebir aynı şekilde filme yanısamayacağımızı, bazı değişiklikler yapılacağını söylediler ama o değişiklikler biraz fazla olmuş. Ben sürekli olarak sete gidemedim. Neyse, dediğim gibi olan olmuş biten bitmiş" şeklinde dile getirdi.