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Gösterime geçtiğimiz günlerde giren 'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı', bugüne kadar 284.291 kişi tarafından izlendi.

Murat Göğebakan'ın annesi Hatice Göğebakan, Habertürk'e yaptığı açıklamada oğlunun hayatını konu edinen filmi değerlendirdi.

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Hatice Göğebakan, oğlunun hayatının filme çekilmesinden mutlu olmuş olmasına ama bir konuda itirazı var. Göğebakan, oğlunun da kendisinin de beyazperdeye olduğu gibi yansıtılmadığını belirterek bu konuda; "Filmdeki Murat ile ben, bizim gibi değil. Biz öyle değiliz ama ne yapayım? Olan olmuş, biten bitmiş" dedi.

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Filmde oğluyla kendisinin olduğu gibi değil de farklılaştırılarak işlendiğini düşünen Hatice Göğebakan, "Senaristler, sizinle görüşmedi mi?" şeklindeki sorumuza; "Geldiler, bir kez görüştük. Murat ile benim birebir aynı şekilde filme yanısamayacağımızı, bazı değişiklikler yapılacağını söylediler ama o değişiklikler biraz fazla olmuş. Ben sürekli olarak sete gidemedim. Neyse, dediğim gibi olan olmuş biten bitmiş" şeklinde dile getirdi.

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