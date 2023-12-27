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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de bir kişi onu yaralayan grubun ikinci saldırısına hala hastanedeyken uğradı

        Önce kavgada sonra hastanede bıçaklandı!

        İzmir'de meydana gelen çifte saldırı dehşete düşürdü. Olayda bir kişi kavga ettiği kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki A.Ö. bir kez daha burada aynı kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 09:53 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:03
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        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
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        İzmir'in Konak ilçesinde, sokakta kavgada bıçaklanan A.Ö. (29), kaldırıldığı hastanede tedavi gördüğü sırada yine aynı kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

        DHA'nın haberine göre A.Ö.’nün hayati tehlikesi bulunmazken, polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        İddiaya göre, gece saatlerinde Konak ilçesindeki bir mahallede henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda bıçaklanan A.Ö., yakınları tarafından özel bir araçla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

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        A.Ö. burada travma bölümünde tedavi gördüğü sırada, kavgaya karıştığı ileri sürülen 2 kişi motosikletle hastaneye gelerek, yaralıyı bir kez de omzundan bıçakladı. Olay sonrası şüpheliler suç aleti ile kaçarken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaralı A.Ö. hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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