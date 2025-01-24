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        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var

        Konya'da yolcu otobüsü, park halindeki kamyona çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 24 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 10:14 Güncelleme: 24.01.2025 - 10:14
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        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
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        Konya'nın Ilgın ilçesinde, yolcu otobüsünün, park halindeki kamyona, kamyonun da önünde park halindeki TIR'a çarptığı kazada 2 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 08.00 sıralarında, Konya-Afyonkarahisar kara yolu Ilgın ilçesi yakınlarında meydana geldi.

        Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen yolcu otobüsü, park halindeki kamyona çarptı. Kamyon da önünde park halindeki TIR'a çarptı.

        Kazada ilk belirlemelere göre 35 yolcu bulunan otobüsteki 2 kişi öldü, 24 kişi ise yaralandı. İhbarla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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