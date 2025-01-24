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        Haberler Gündem 3. Sayfa Önceki gün evinden çıktı! Yaşlı kadın 2 gündür aranıyordu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Önceki gün evinden çıktı! Yaşlı kadın 2 gündür aranıyordu!

        Bolu'da, kayıp ihbarı yapılması üzerine arama çalışmaları başlatılan 61 yaşındaki Saime Ayer, kayalık arazide ölü bulundu. Ayer'in ölüm nedeninin hipotermi olduğu şüphesi üzerinde duruluyor. Cumhuriyet savcısının incelemesi ve otopsiden çıkacak sonuçla yaşlı kadının ölüm nedeni belli olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 14:14 Güncelleme: 24.01.2025 - 14:16
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        Önceki gün evinden çıktı! Yaşlı kadın 2 gündür aranıyordu!
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        Bolu'nun Gerede ilçesi Akçaşar köyündeki evinden, önceki gün ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Saime Ayer (61) için başlatılan arama çalışmaları devam ediyordu.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        AA ve İHA'daki habere göre Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü koordinesinde, Karabük ve Çankırı Afet ve Acil Durum İl Müdürlükleri, Gerede İlçe Jandarma Komutanlığı ve kentteki arama kurtarma derneklerine bağlı ekiplerin katıldığı aramalarda, Ayer'in cesedine ulaşıldı.

        KÖYE 2.5 KM UZAKLIKTA BULUNDU

        Köyünden yaklaşık 2.5 kilometre uzaklıktaki sarp ve kayalık arazide bulunan Ayer'in cenazesi, incelemenin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELLİ OLACAK

        Alzheimer hastası olduğu belirtilen Saime Ayer’in ölüm nedeninin hipotermi olduğu düşünülüyor. Cumhuriyet savcısının incelemesi ve otopsiden çıkacak sonuçla yaşlı kadının ölüm nedeni belli olacak.

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        #Bolu
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