Önceki gün evinden çıktı! Yaşlı kadın 2 gündür aranıyordu!

Bolu'nun Gerede ilçesi Akçaşar köyündeki evinden, önceki gün ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Saime Ayer (61) için başlatılan arama çalışmaları devam ediyordu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

AA ve İHA'daki habere göre Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü koordinesinde, Karabük ve Çankırı Afet ve Acil Durum İl Müdürlükleri, Gerede İlçe Jandarma Komutanlığı ve kentteki arama kurtarma derneklerine bağlı ekiplerin katıldığı aramalarda, Ayer'in cesedine ulaşıldı.