Burdur'da olay, 3 Eylül 2024'te saat 19.00 sıralarında Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Kızıllı (43), alacak anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu damlama su boruları ticareti yapan Ramazan Tin (53) ve oğlu Muharrem Tin'e (30) pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı.

İddianamedeki ifadesinde Kızıllı, 215 bin liraya sattığı otomobilden kalan 30 bin lira alacağının zamanında ödenmemesi nedeniyle yaşadığı maddi sıkıntıdan cinayeti gerçekleştirdiğini anlattı. Metin Kızıllı'nın, Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin'i öldürdükten sonra eşine "Canım ailem, canım karıcım, annecim, babacım, canım çocuklarım, hepinizden çok çok özür diliyorum. Böyle olmasını istemezdim. Hakkınızı helal edin. Beni affetmeyeceğinizi biliyorum. Son çarem buydu. Beni sıkıntıya soktular, dolandırdılar. Beni dolandırdıkları için durumum kötüleşti. Son çarem buydu. Bunu bana yapanları öldürdüm. Sizden çok özür diliyorum. Belki biraz sonra kendimi öldüreceğim. Lütfen beni affedin" diye sesli mesaj attı.

OLAYIN NEDENİ OTOMOBİL ALIŞVERİŞİ

Kızıllı'nın, ifadesinde ise şunları yer aldı: "Olaydan yaklaşık 6 ay önce eşimin üzerine kayıtlı otomobili satmak için Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin ile 215 bin liraya anlaştık. 160 bin lira ödediler. Kalan 45 bin lirayı istediğimde bahaneyle ödemeyi geciktirdiler. Zor durumda olduğumu söyleyip, çocuklarımın kuru ekmek yediği fotoğrafı attım. Bunun üzerine 5 bin lira gönderdiler. 10 gün sonra başka ödeme yapılmayınca 'Benim tanıdığım bazı kişiler var. Bunlar sokak çocuklarına sigara aldırarak aracına molotof atar, dükkanını yaktırırlar' şeklinde mesaj attım. Bunun üzerine 5 bin lira daha gönderdiler.

Olaydan 15 gün önce Ramazan'a 'Abi her şeyden vazgeçtim, zaten kendimi öldüreceğim, neden yalnız gideyim' şeklinde mesaj attım. Bunun üzerine 5 bin lira daha gönderdi ve kalanını ağustos ayında ödeyeceğini söyledi. Ramazan Tin, '30 bin lirayı ağustos ayının sonuna kadar ödemezsem dükkanda vereyim paranı' dedi. Ama 2 Eylül'e kadar ödemedi. 3 Eylül'de çocuklarımın okul üniforması parasını ayarlayamadığım eşimle sözlü tartışma yaşadım. Eşime 'Bugün parayı ayarlamaya çalışacağım' dedim. Babamdan borç para istedim, 'Param yok' dedi.