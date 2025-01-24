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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek - İş-Yaşam Haberleri

        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek

        Ticaret Bakanlığı, 11 Ocak 2025'ten itibaren Suriye tarafınca tüm sınır kapılarında bütün ülkelere eşit şekilde uygulanan gümrük vergilerinin belirli ürünler için yeniden değerlendirilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 13:18 Güncelleme: 24.01.2025 - 13:28
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        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
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        Ticaret Bakanlığı, 11 Ocak 2025’ten itibaren Suriye tarafınca tüm ülkelere ve tüm sınır kapılarında aynı eşit şekilde uygulanan gümrük vergilerinin belirli ürünler için yeniden değerlendirilmesi kararlaştırıldığını bildirdi.

        Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar şöyle:

        "Ticaret Bakanlığı heyeti, Şam’da Suriye Ticaret ve Tüketicinin Korunması Bakanı Mahir Khalil al-Hasan, Kara ve Deniz Sınırları Otoritesi Başkanı Kuteybe Bedevi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Duhan ile dün Şam’da bir araya gelmiştir.

        Görüşmelerde, Türkiye ve Suriye arasındaki mevcut durumun yanı sıra, ekonomik ve ticari ilişkilerde atılacak adımlar ve gümrük konuları ele alınmış, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası belirlendi.

        11 Ocak 2025’ten itibaren Suriye tarafınca tüm ülkelere ve tüm sınır kapılarında aynı eşit şekilde uygulanan gümrük vergilerinin belirli ürünler için yeniden değerlendirilmesi kararlaştırıldı. 2011 yılında askıya alınmış olan Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması’nın daha kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlayışıyla yeniden hayata geçirilmesi için müzakerelere başlanması hususunda mutabık kalındı."

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