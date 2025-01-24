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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da kafesli parti için istenen ceza belli oldu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        İstanbul'da kafesli parti için istenen ceza belli oldu!

        İstanbul'da, internette cinsel içerikli videolar paylaşıp, Kadıköy'de bir adreste yılbaşı öncesi sapkın parti düzenleme hazırlığı yapan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheliler L.S. ve T.T. hakkında hazırlanan iddianamede, 'hayasızca hareketlerde bulunma, şiddet kullanarak hayvanlarla, ölmüş insan bedeni ile ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak' suçundan 11 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 10:04 Güncelleme: 24.01.2025 - 10:04
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        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir internet sitesi üzerinden cinsel içerikli videolar paylaşıldığını, Kadıköy'de cinsel içerikli partiler düzenleneceği ihbarı üzerine 28 Aralık 2024 tarihinde operasyon düzenledi.

        CİNSEL FANTEZİLER İÇİREN PARTİ

        DHA'daki habere göre 'Kinky turkey' olarak adlandırılan etkinlikte iddianame tamamlandı. Düzenlenen iddianamede, etkinlikte BDSM ve cinsel fanteziler içeren faaliyetlerin gerçekleştirileceği, etkinliklerin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulduğu adres bilgisi paylaşılmamakla birlikte, etkinliğin konumunun yalnızca bilet satın alan ve rezervasyonu onaylanan katılımcılara verileceği ifade edildi.

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        BEYOĞLU'NDA PARTİ DÜZENLEMİŞLERDİ

        Etkinliği düzenleyen L.S ve T.T.'nin daha önce Beyoğlu'nda aynı etkinliği düzenledikleri belirlendiği ve haklarında işlem yapıldığı öğrenildi. Düzenlenen partiye, L.S ve T.T.'nin yanı sıra 23 kişinin katılımcı olduğu iddianamede yer aldı.

        ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

        İddianamede ele geçirilen materyallerin, Çeşitli BDSM ekipmanları, 1 adet titreşimli elektronik tasma, 2 adet bel ve sırt korsesi, 2 adet eldiven, 2 adet tasma zincir, 2 adet bel kemeri, 5 adet bağlama halatı, 1 adet boyunduruk, 2 adet bağlama zinciri, 1 adet oyun çarkı, 4 adet maske, 2 adet fantezi vücut aksesuarı ve cinsel içerikli materyallere el konulduğu yer aldı.

        İddianamede, şüphelilerin düzenledikleri partilerde alenen cinsel ilişkiye girerek teşhircilik yaptıkları, bu görüntüleri kaydettikleri ve bazı platformlar ile sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak müstehcen yayın üretimi ve satışı yaptıkları ifade edildi. Ayrıca, şüphelilerin bu organizasyonlarda şiddet içerikli ve doğal olmayan yollardan cinsel davranışlara zemin hazırladıkları belirtildi.

        11 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

        Şüpheliler L.S ve T.T. hakkında 'hayasızca hareketlerde bulunma, şiddet kullanarak hayvanlarla, ölmüş insan bedeni ile ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak' suçundan 6.5 yıldan 11 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Duruşma 21 Nisan 2025 tarihinde görülecek.

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