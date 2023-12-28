Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü! Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde bu sabah 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul yönünde ulaşım durdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Bu sabah 04.36'da Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu Tekeler mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 8'i ağır 59 kişi ise yaralanmıştır" dedi. Adalet Bakanı Tunç, "Sakarya'daki kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" açıklamasında bulundu. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 57 yaralıdan 7'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi. Vali Karadeniz, "İlk tespitlere göre hayatını kaybedenlerin önemli bir kısmı araçtan inen yolculara 3. otobüsün çarpması şeklinde olmuş. Olay yeri inceleme ekipleri alanda çalışıyor" dedi. Kazaya karışan araçlardan 6'sının sürücüsü gözaltına alındı. Kaza sebebiyle 6 saat boyunca kapanan İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılmasıyla açıldı. Kazadan yara almadan kurtulan dehşetin tanıkları o anları anlattı...

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, bu sabah saat: 04.36'da meydana gelen 7 aracın karıştığı katliam gibi kazada, 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı.

3 OTOBÜS, 1 TIR VE 7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ Kazanın ardından bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi. AA'da yer alan habere ve alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkiinde aralarında 3 otobüs ve bir TIR'ın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı. İlk bilgilere göre kazanın, bir otomobilin, otobüse çarptıktan sonra zincirleme biçimde yaşandığı iddia edildi.

İSTANBUL YÖNÜNDE ULAŞIM DURDU REKLAM Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, yaptığı açıklamada, kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını ve 7 yaralının durumunun ağır olduğunu söyledi.

KOCA: 10 ÖLÜ, 8'İ AĞIR 59 YARALI Yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ederken, trafik akışı Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaptığı açıklamada, "Bu sabah 04.36’da Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu Tekeler mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 8’i ağır 59 kişi ise yaralanmıştır. Yaralılar 30 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavileri devam eden yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için gereken her şey yapılmaktadır" dedi.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA Adalet Bakanı Tunç, "Sakarya'daki kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" dedi.

6 SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI Kazaya karışan araçlardan 6'sının sürücüsü gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan bir yaralı sürücü hakkında ise tedavisinin ardından gözaltı işlemi yapılacak.

YOL 6 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti. Kaza sebebiyle 6 saat boyunca kapanan İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılmasıyla açıldı.

"ARAÇTAN İNENLERE 3. OTOBÜS ÇARPTI" Vali Karadeniz, "İlk tespitlere göre hayatını kaybedenlerin önemli bir kısmı araçtan inen yolculara 3. otobüsün çarpması şeklinde olmuş. 3 başsavcı olay yerinde bulunuyor" diye konuştu.

YARALILARI ZİYARET ETTİ Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz yaralıları ziyaret etti. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Vali Karadeniz, yaralanan ve müşahede altında tutulan vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu. Vali Karadeniz, yaralıların durumu hakkında tek tek bilgi aldı.

GÜN AĞARINCA DEHŞET ORTAYA ÇIKTI Günün ağarmasının ardındansa kazanın boyutu objektiflere yansıdı. Kaza fotoğrafları facianın boyutunu ortaya koydu.

FACİADAN KURTULANLAR O ANI ANLATTI Kazadan yara almadan kurtulan 10 kişi başka bir otobüsle Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na geldi. Otogarda bekleyen kazazedelerin yakınları, otobüsten indiklerinde onları sarılarak ve ağlayarak karşıladı.

"PATIRTI KOPTU ONA UYANDIK" Kazayı gören Hasan Horasan o anları, "Çok sis vardı. 2-3 metre görüntü yoktu. O kadar sisliydi. Yolun kenarında insanlar öyle yatıyordu, sağ tarafında da 15-20 kişiye yakın yatıyordu. Kafası kanayan, suratı kan içinde olanlar..." diye anlattı.

"ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI, BİRİ GELDİ BİZE VURDU" Kazazede Esme Tosun, "Bir ses duyduk, bir anda oldu. Sağ tarafımı vurdum. Boynum ağrıyor. Çok sis vardı. Biri geldi bize vurdu. Bizim otobüs de duramadı, bariyerlere çarptı" diye konuştu.

"SADECE BURNUNDA KANAMA VAR" Kayınvalidesi otobüste yaralanan Oğuzhan Ağır, "Kendisi saat 04.45 gibi bizi aradı. Sisten dolayı kaza olduğunu söyledi. Otobüsler birbirine çarpmış sanırım. Biz de kendisinden öyle haberdar olduk. Sadece burnunda kanama var, doktora baktıracağız ve gözünün altı mor bir şekilde. Kayseri'den geliyorlardı, akşam 19.00'da yola çıkmışlardı. En son Bolu'da görüşmüştük. Sonra Düzce, Sakarya arasında bir yerde böyle bir kaza olmuş" diye konuştu.

"CAM BİRDEN PATLADI" Kazada yaralanan Senem Yüker, "Nasıl oldu göremedik, her yer sisliydi. Cam birden bire patladı, geldi gözüme değdi. Ortalık biran da karıştı, ne olduğun anlayamadım. Hemen indik aşağıya, bu kadar. Sabaha karşı oldu, saat 4 civarıydı sanırım. Kayseri'den geliyorduk. Kaza sonrası neler oldu hiç bilmiyorum, ben kendimden geçmişim" ifadelerini kullandı. Kazadan hafif yara alan başka bir yolcu "Allah kimseye vermesin. Anlatacağımız bir şey yok. Uyuduk, uyandık, bir patırtı koptu, ona uyandık" dedi. Farklı bir otobüsteki bir yolcu ise, "Biz kazaya şahit olmadık, arka taraftaydık. Bizden bir önceki otobüste oldu" ifadelerini kullandı.

KURTULMUŞ: RAHMET VE SABIR DİLİYORUM TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya mevkisinde meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

ÖZEL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.

YERLİKAYA: YOL AÇMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTE Kazada yara almayan 10 yolcu otobüsle İstanbul'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na getirildi. Adapazarı’nda yaşanan trafik kazası içimizi yaktı. Bu sabah Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen ve 3’ü otobüs olmak üzere 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 59 kişi ise yaralanmıştır. Feci kaza sonrası ekipler, yolda temizlik çalışması yaptı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yol açma çalışmaları devam etmektedir. Yoğun sis durumu devam etmektedir. İstanbul istikametinde trafik Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolundan devam etmektedir. Facianın ardından iki kritik soru Haberi Görüntüle