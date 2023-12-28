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        Haberler Gündem 3. Sayfa Damla Dakım'ı 47 kez bıçaklayıp katletmişti! Son dakika:Katilin kardeşi tanık oldu!

        47 kez bıçaklayıp katletmişti! Katilin kardeşinden savunma!

        Konya'da dini nikahla birlikte yaşadığı 25 yaşındaki Damla Dakım'ı, 47 bıçak darbesiyle öldüren 26 yaşındaki Neşet Güneş, ilk duruşmada hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıkıp eve gittiğini belirterek, ''Bıçakla vurdum. Kaç sefer vurduğumu hatırlamıyorum. İçeri girmek isteyen bayağı kişi oldu ama kapı kilitli olduğu için giremediler" dedi. Olay anında evde olan Neşet Güneş'in kardeşi Yağmur S. ise tanık olarak dinlendi. Yağmur S. de Damla Dakım´ın ağabeyini aldattığını öne sürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 07:59 Güncelleme: 28.12.2023 - 08:47
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        47 kez bıçaklayıp katletmişti! Katilin kardeşinden savunma!
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        Konya'da olay, 14 Eylül Perşembe günü saat 22.00 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak'ta meydana geldi.

        AÇIK CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıldır hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıkan Neşet Güneş (26), dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Dakım (25) ile telefondaki konuşması nedeniyle tartıştı.

        GÖĞSÜNDEN, BOYNUNDAN VE SIRTINDAN YARALADI

        Tartışmanın büyümesiyle mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığı Damla Dakım'ı göğsünden, boynundan ve sırtından yaralayan Neşet Güneş ardından kaçtı.

        MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Damla Dakım, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi´ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        ŞİDDET NEDENİYLE ŞİKÂYETÇİ OLMUŞ

        Damla Dakım´ın otopsisinde boyun, sırt ve göğsünde toplam 47 bıçak darbesi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Damla Dakım'ın daha önce de şiddet gördüğü için Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne gidip şikayetçi olduğu belirlendi. Dakım'ın cenazesi otopsi sonrası aynı mahallede Atabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        SANIĞIN KARDEŞİ TANIK

        Olayın ardından çalışma başlatan polis, Neşet Güneş'i saklandığı evde yakaladı. Güneş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        Neşet Güneş'in, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Eşinin telefonda başka birisiyle konuştuğunu öne süren Güneş, mahkemedeki savunmasında şunları söyledi:

        "ALDATTIĞINDAN ŞÜPHELENDİM"

        ''Benim eşim uyuşturucu satıyormuş, sonradan öğrendim. 9 yıl boyunca eşimle bir tartışmamız olmadı. Mayıs ayında, cezaevinde görüntülü konuştuğunuzda boynunda çizikler ve morluklar gördüm. Beni aldattığından şüphelendim, tartıştık. Ancak daha sonra yine ziyaretime geldiğinde konuştuk ve tatlıya bağladık.

        "KAÇ SEFER VURDUĞUMU HATIRLAMIYORUM"

        İzinli olarak cezaevinden çıkıp eve gittiğimde telefonda yabancı şahısla samimi şekilde konuştuğu için cinnet geçirdim. Bıçakla vurdum. Kaç sefer vurduğumu hatırlamıyorum. İçeri girmek isteyen bayağı kişi oldu, ama kapı kilitli olduğu için giremediler."

        KATİLİN KARDEŞİ AĞABEYİNİN ALDATILDIĞINI SÖYLEDİ

        Olay anında evde olan Neşet Güneş'in kardeşi Yağmur S. ise tanık olarak dinlendi. Yağmur S. de Damla Dakım´ın ağabeyini aldattığını öne sürdü.

        "KARDEŞİME 'SENİ SEVMİYORUM' DİYORDU"

        Sanık Güneş'in ablası Şengül R. de, ''Damla, kardeşime sürekli 'Seni sevmiyorum, seni artık istemiyorum' diyordu. Damla ile konuştuğumda, kardeşimin 8 aydır cezaevinde olduğunu ve psikolojisinin iyi olmadığını söyledim. Olay günü kardeşim eve geldiğinde ben markete gittim. Olay esnasında ise dışarıdan yardım çağırmaya çalışıyordum" dedi.

        DURUŞMA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

        Neşet Güneş'in olaydan sonra kaçıp saklandığı evin sahibi ve akrabası Erdem Karakuş da, "Olay olduğu saatlerde ben işimdeydim. Daha sonra eve geldiğimde Neşet Güneş'in kızıyla bizim eve geldiğini gördüm. Olayı öğrendikten sonra polisi arayıp ihbar eden kişi de benim" diye konuştu. Mahkeme heyeti, tanık ifadelerinin ardından duruşmayı ileri tarihe erteledi.

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