Yunan basınında Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'

Getty Images Fatih Terim, Atina'ya gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldı

Fatih Terim’in Yunanistan’ın köklü takımlarından Panathinaikos’un yeni teknik direktörü olması ülkede spor dünyasında ve kulübün taraftarları arasında şaşkınlık yarattı. Yunan basını Panathinaikos’un sahibi, armatör Yannis Alafouzos’un kimseye haber vermeden İstanbul’a gidip Fatih Terim ile anlaşmasında ünlü televizyoncu ve medya patronu Acun Ilıcalı'nın büyük rol oynadığını yazdı.

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Yunanistan'da spor gazetelerinin manşetlerinde, Panathinaikos'un başarılı Sırp teknik direktörü Ivan Jovanovic'in görevden alındığını basından öğrendiğine yönelik haberler vardı. Gazeteler, Alafouzos'u, “nankörlük” ve “saygısızlıkla” suçladı.

Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırmıştı. Panathinaikos bu sezon ise 15 maçta topladığı 34 puanla lider lider PAOK'un 1 puan gerisinde 2. sırada.

Live Spor gazetesi, Terim'in göreve getirilmesiyle ilgili haberinde, “Alafouzos'un Panathinaikos'u ligin ilk sırasına çıkaran Jovanovic'e Noel hediyesi nankörlük" yorumunu yaptı.

Gazete, "Panathinaikos taraftarları adına" Jovanovic'ten özür diledi, Sırp teknik direktöre hitaben, "Sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

'Panathinaikos kaynayan bir kazana dönüşüyor'

Sport Day gazetesi, manşetinde "Halkın öfkesi tetiklendi" dedi.

Panathinaikos taraftarlarının, Jovanovic'i aniden görevden alan ve Terim’le anlaşan Alafouzos'a tepkilerinin sürdüğünü yazan gazetenin haberinde şu satırlar yer aldı:

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"Panathinaikos kaynayan bir kazana dönüşüyor. Sırp teknik direktör kovulduğunu medyadan öğrendi. Taraftarlar ve oyuncular donakaldı."

'Alafouzos, Terim’i göreve getirerek büyük risk aldı'

Fos Ton Spor gazetesi, haberinde, “Alafouzos, Jovanovic'i İstanbul Boğazı'nda boğuverdi ve Terim’i göreve getirerek büyük risk aldı" ifadelerine yer verdi.

Gazeteye göre Panathinaikos'un Avrupa kupalarından elenmesi, Peristeri’ye yenilmesi ve başarısız transferler; Acun Ilıcalı'nın da girişimleri sonucu 70 yaşındaki "İmparator" lakaplı Terim'in göreve getirilmesinde rol oynadı.

Haberde ayrıca Yuanistan'da "Yeşiller" olarak nitelendirilen Panathinaikos taraftarlarının, Alafouzos'a öfkesinin arttığı, çok sevilen Jovanovic'in Yunnanistan Milli Takımı'nın başına geçebileceği belirtildi.

A Spor ise haberinde şu ifadelere yer verdi:

“Fatih Terim’in yakın arkadaşı Acun Ilıcalı, Yunanistan'da, Alafouzos'un sahibi olduğu SKAİ TV kanalında yayımlanan “Mr Survivor” yarışmasıyla tanınıyor. Alafouzos ve Ilıcalı'nın birliktelikleri, futbol sahasında da devam edecek. Acun Ilıcalı, Yunanistan’ın Volos kulübünü satın almayı da düşünüyor.”

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Gazete haberinde, Alafouzos'un, geçen yıl Yunanistan Kupası'nı kaldıran Jovanovic'i kucaklarken çekilmiş fotoğrafını yayımladı.

'Taraftarlar huzursuz, tepkiler büyüyor'

Siyasi gazetelerden Eleftheros Typos, "Panathinaikos'tan büyük saygısızlık" başlıklı haberinde, “Alafouzos bombası, spor dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ivan Jovanovic aniden aniden kapı dışına kondu" dedi ve ekledi:

"Fatih Terim’i aldılar. Taraftarlar huzursuz. Tepkiler büyüyor.”

Efimerida Syntakton gazetesi ise "Panathinaikos'ta Terim dönemi başlıyor" başlıklı haberinde, şu şifadelere yer verdi:

“Alafouzos, Jovanovic'i aniden bitirdi. Taraftarlar şok oldu.”

Kathimerini gazetesi Fatih Terim'i, "efsane Türk çalıştırıcı” olarak okurlarına takdim etti. Gazetenin haberinde Jovanovic’in Panathinaikos performansı da öne çıkarıldı ve Sırp teknik direktörün 2,5 yıllık kariyerinde taraftarın gözdesi haline geldiği, takımın son 10 yılda en iyi performansı onun döneminde gösterdiği kaydedildi.

To Vima gazetesi ise Terim’in transferinin yarattığı yankıyı öne çıkaran bir haberle okurlarının karşısına çıktı. Gazete, Fatih Terim transferinin Yunanca konuşulan sosyal medya kanallarında trendlere girdiğini yazdı.