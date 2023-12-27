Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin 11'i netleşiyor
Cuma akşamı Fenerbahçe ile Süper Kupa maçına çıkacak olan Galatasaray'da Okan Buruk 11'ini belirliyor. Birkaç gün arayla ikinci kez Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da hesaplar kupa üzerine yapılıyor
Süper Kupa maçında cuma akşamı Fenerbahçe ile Suudi Arabistan'da karşılaşacak olan Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor. Kadıköy'de oynanan ve 0-0'lık skorla noktalanan derbi maçının ardından bir gün izin yapan sarı-kırmızılılar sahaya indi.
Hakim Ziyech'in yanı sıra sakatlığını tamamen atlatamayan Davinson Sanchez'in de antrenmanlara katılmadığı Galatasaray'da Okan Buruk tüm hesaplarını kupa üzerine yapıyor.
Barış Alper Yılmaz'ın sol beke geçmesiyle birlikte oyun kurgusu ve 11'inde ufak değişikliklere giden Okan Buruk, derbide sahaya süreceği 11'i netleştirmeye çalışıyor.
Suudi Arabistan'da Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak. Sağ bekte Sacha Boey, sol bekte ise Barış Alper Yılmaz görev alacak.
Davinson Sanchez'in yokluğunda Kadıköy'de olduğu gibi stoper tandeminde Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı sahada olacak.
Barış Alper Yılmaz'ın sol beke geçmesinin ardından daha asimetrik bir dizilimle sahaya yayılan Galatasaray'da orta sahada Lucas Torreira'nın yanındaki partnerinin Kerem Demirbay olması bekleniyor. Kaan Ayhan da bu bölge için alternatifler arasında yer alıyor.
Bu müsabakada sol açıkta Wilfried Zaha'nın, santrfor arkasında Kerem Aktürkoğlu'nun olması beklenirken sağ kanat için öne çıkan isim ise Tete.
Hafta boyunca antrenmanlarda yer almayan Ziyech ile Mertens'in müsabakanın ilerleyen bölümlerinde görev alabileceği kaydediliyor.
Ligde oynanan derbide elmacık kemiğine darbe alan ve tomografisi çekilen Mauro Icardi'nin durumu ise maç saatinde belli olacak. Suudi Arabistan kafilesinde yer alacak olan Arjantinli golcü, kendisini iyi hissetmesi halinde ileri uçta görev yapacak.