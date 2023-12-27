Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin 11'i netleşiyor

Davinson Sanchez'in yokluğunda Kadıköy'de olduğu gibi stoper tandeminde Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı sahada olacak.

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Barış Alper Yılmaz'ın sol beke geçmesinin ardından daha asimetrik bir dizilimle sahaya yayılan Galatasaray'da orta sahada Lucas Torreira'nın yanındaki partnerinin Kerem Demirbay olması bekleniyor. Kaan Ayhan da bu bölge için alternatifler arasında yer alıyor.