RSV aşısı, bebeklerin hastaneye yatışını 'yüzde 80'den fazla azaltıyor' Üç ülkede yapılan araştırma, yaygın ve tehlikeli kış virüsü olan RSV'ye karşı bebekleri korumak için geliştirilen antikorun, hastaneye yatışları yüzde 80'den fazla azalttığını gösterdi

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Üç ülkede yapılan araştırma, yaygın ve tehlikeli kış virüsü olan RSV’ye karşı bebekleri korumak için geliştirilen antikorun, hastaneye yatışları yüzde 80’den fazla azalttığını gösterdi.

Son yıllarda giderek daha sık görülmeye başlanan RSV’de (Respiratuar Sinsisyal Virüs) grip ve soğuk algınlığına benzer belirtiler görülüyor.

Virüs, özellikle bebekler ve yaşlılarda yaşamı tehdit eden solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor.

Her yıl 30 bine yakın beş yaş altı çocuklar, RSV nedeniyle hastaneye başvuruyor.

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Ortalama olarak 30 çocuk bu nedenle hayatını kaybediyor.

Lorna ve Russell Smith de oğulları Caolan hastaneye kaldırıldığında, kendilerini bir kabusun ortasında buldular.

Sekiz aylıkken virüsü kapan Caolan iki kez hastaneye kaldırıldı ve her iki durumda da bebeğe oksijen verildi.

Caolan bugün iki yaşında ve tam bir iyileşme gösterdi.

Anne Lorna RSV’yi duymadığını ve ne yapması gerektiğini bilmediğini anlatıyor: “Yüksek ateş nedeniyle zor nefes alıyordu ve uyku halindeydi. Çok endişlenmiştik”

Aile, İngiliz Sağlık Servisi’nin (NHS) onaylaması halinde RSV aşısını bir aylık oğulları Rian’a yaptırabilmeyi umuyor.

Harmonie adı verilen çalışmada, İngiltere, Fransa ve Almanya’daki sekiz bin çocuk tarandı.

En büyüğü 12 aylık olan bu bebeklere nirsevimab’un tek dozu verildi.

New England isimli tıp dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, RSV nedenli hastaneye yatış oranı bu sayede yüzde 83 oranında azaldı.

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Solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle yatışlar ise yüzde 58 oranında düştü.

Yan etkiler ise tüm gruplarda benzerdi ve çoğunlukla da hafiftiler.

RSV'den korunma önerisi

Sanofi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Nirsevimab adlı tek dozluk antikor, İngiltere’de 2024 yılı için kullanım onayı aldı.

Hükümete aşılama konusunda tavsiyelerde bulunan uzmanlardan oluşan Aşılama ve Bağışıklık Komitesi (JCVI), RSV bağışıklık programının bebekler ve ileri yaştakiler için sağlanması tavsiyesini verdi.

Uygulandıktan birkaç hafta sonra etkin hale gelen aşının aksine nirsevimab isimli antikor uygulanır uygulanmaz koruma sağlamaya başlıyor.

Günümüzde birçok bebeğin kış virüslerine karşı çok az koruması var.

Covid-19 pandemisi sırasında uygulanan karantina önlemleri hastalığın yayılmasını engellemişti.

Ancak virüsün görülme sıklığının artması uzmanları kaygılandırıyor.

RSV'den korunmak için burun akıntısı ve öksürük yaşayan bebeklerin birbirinden uzak tutulması öneriliyor.