Bir süredir santrfor bölgesine oyuncu arayan Galatasaray'ın rotası Çin'e dönmüştü. Sarı-kırmızılı kulüp Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Alan Carvalho ile ilgileniyordu. Takımıyla birlikte yeni sezon hazırlıkları için kampına Dubai'ye giderken eşinden de paylaşım geldi.

Alan Carvalho'nun eşi Instagram hesabından yaptığı sarı-kırmızı kalp paylaşımı yaptı. Bu paylaşım oyuncunun Galatasaray'a geleceği iddialarını güçlendirirken taraftarları da heyecanlandırdı.

Galatasaray taraftarları bu paylaşım altına "Galatasaray'a gelin" anlamındaki "Come to Galatasaray" ifadelerini kullanarak yüzlerce yorum yaptı.