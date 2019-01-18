Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; sarı-kırmızılı takım, bu akşam saatlerinde bir forvet transferi için borsaya bildirim yapacak.

Sarı-kırmızılı yönetimin yarın Ankaragücü'yle TT Stadı'nda oynanacak maçta transfer konusunda tepki gelmemesi için bu adımı hızlandırdığı öğrenildi.

Açıklanacak ismin Alan Carvalho, Benjamin Tetteh ya da Demba Ba'dan biri olması bekleniyor.

Yönetim geçtiğimiz günlerde de Divan Toplantısı yapıldığı sıralarda Emre Taşdemir ve Marcao transferlerini açıklayarak okları üzerinden çekmişti.