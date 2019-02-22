Antalya'nın Alanya ilçesindeki, Galip Dere Plajı’na dün gece saatlerinde on binlerce ölmüş halde gümüş balığı vurdu. Yürek yakan olayı gören amatör balıkçılar ve vatandaşlar, şaşkına döndü. Sahildekiler, durumu Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine sahile gelen yetkililer balıklardan numuneler alarak incelemesi için laboratuvara gönderdi.

"NEDENİ, ZEHİRLENME DEĞİL"

İHA'da yer alan habere göre yetkililer yaptıkları ilk incelemelerde balık ölümlerinin herhangi zehirlenmeden kaynaklı olmadığını belirtti. Açıklarda av yapan balık teknelerinin ağlarına takılarak öldüğü tahmin edilen balıkları Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sahilden temizlemek için çalışma başlattı. Ekipler, sahil kenarından topladıkları balıkları çöp torbasına koyarak götürdü. Sahilde halen ölmüş çok sayıda balığın vurduğu gözlemlendi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.