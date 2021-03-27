"AŞI ÇIKMADAN ÖNCE SÖYLEMİŞTİM"

Aşı ile ilgili, "Anneme, kardeşime ve kendime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum." sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan Aleyna Tilki, konuyla ilgili konuştu.

Tilki, "Soruşturma açıldı mı bilmiyorum. Ben o konuşmayı aşı çıkmadan önce yapmıştım. Aşı çıktıktan sonra böyle bir şeyin gündeme gelmesi de garip. Sadece şunu söyleyeceğim. Sanatkar olma yolunda emin adımlarla yürüyorum. Eğer ben bir rol modelsem sadece yaptığım sanat ve bir sanatçı neye rol model olabilecekse beni ona konumlandırsınlar." dedi.