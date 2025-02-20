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        Haberler Magazin Aleyna Tilki, kahvehaneden paylaşımda bulundu - Magazin haberleri

        Aleyna Tilki, kahvehaneden paylaşımda bulundu

        Aleyna Tilki, bir kahvehaneye giderek çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 20:10 Güncelleme: 20.02.2025 - 20:10
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        Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor.

        Aleyna Tilki, bu kez bir kahvehaneye giderek çay içti ve orada bulunan insanlarla sohbet etti.

        Tilki, bir süre önce klibinin kamera arkası görüntülerini paylaşmıştı.

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        Şarkıcının dikkat çeken diğer paylaşımları ise şöyle;

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Aleyna Tilki
        #KAHVEHANE
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