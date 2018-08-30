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16 yaşından beri, ben tek yaşıyorum. Babamla ev içinde bile karşılaşmak istemiyordum. Üniversiteden mezun olmadan önce, anaokulunda ve kolejlerde bale dersi verirdim. Babamla kırgınlığım olmasaydı, Ali Ağaoğlu hayatıma girmezdi ve şu anda burada olmazdım. Bu ilişkideki en büyük bedelim, herkesin beni yanlış bir sıfatla tanıması oldu. Babamı sadece fotoğraflarda görüyorum. Uzun süredir annem ve babamla görüşmüyorum.