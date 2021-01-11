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Ali Ay, kendisiyle ilgili iddialara yanıt verdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un eski kulüp başkanlarından Ali Ay, kendisiyle ilgili iddialara ilişkin, "Görev süremin ardından Bursaspor Kulübünden söz konusu iddia edilen temlikler veya başka bir yolla 1 lira dahi almadım. Onun aksine her fırsatta yardımcı olmak adına elimden gelen ne varsa yapmaya devam ettim." ifadelerini kullandı

Ali Ay, kendisiyle ilgili iddialara yanıt verdi

Ali Ay, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde kendisiyle ilgili kamuoyunda yer alan iddiaların ardından açıklama yapma gereği duyduğunu belirtti.

Tüm olumsuzluklara karşın bu sezon sahada gösterdikleri mücadele nedeniyle genç oyuncuları ve teknik heyeti tebrik eden Ay, ligin ikinci devresi için başarılar diledi.

Kendisi hakkında sıkça gündem oluşturulduğunu hatırlatan Ay, şöyle devam etti:

"Maalesef gerek görevde bulunduğum süreç gerekse ondan sonraki süreç gösterdi ki dedikodu ve kaos ile beslenen, iftira ile yaşamayı alışkanlık haline getiren bazı kesimler, her geçen gün yalanlarına yalan ekleyip itibarsızlaştırma konusundaki hünerlerini sergilemeyi sürdürmeye devam ediyor. Sırf 'Ali Ay ve yönetimi itibarsızlaştırılsın' diye çıkarılan bu tür yalanlar, sadece belirli kişiler tarafından günü kurtarma ve gündem değiştirmeye yöneliktir. Görev süremin ardından Bursaspor Kulübünden söz konusu iddia edilen temlikler veya başka bir yolla 1 lira dahi almadım. Bunun aksine her fırsatta yardımcı olmak adına elimden gelen ne varsa yapmaya devam ettim. Hatta bir önceki yönetimin kulüp hesaplarına gelen paraları kullanabilmesi için kendilerine de gerekli her türlü yardımda bulundum."

Ay, sportif anlamda istenilen başarıyı yakalayamadığını ancak Bursaspor’un mali sürdürülebilirliğini sağlamak adına kendi işlerini de riske atma pahasına mücadele etmekten ve maddi destek vermekten vazgeçmediğini aktardı.

Ali Ay, şunları kaydetti:

"Bursaspor tarihinin en fazla maddi desteği sağlayan bir başkanı olmama karşın sadece sportif başarısızlıktan dolayı yalan ve iftiralara maruz bırakıldım. Dönemimizle alakalı hakkımızda çıkarılan asılsız iddialarla ilgili tüm soruların yanıtlarını her platforma rahatlıkla verdim. Bununla ilgili tarafıma yöneltilecek her soruya da yine aynı rahatlıkla yanıt verebilirim. Benim kimseye verilemeyecek hesabım yok. Zaman, yalan ve iftiralarla suni gündem oluşturup suçu olmayan insanları zan altında bırakma dönemi değil. Zaman, bu genç kadroya ve teknik heyete destek olup, maaşlarını ve primlerini gününde ödeyebilecek imkanlar oluşturmak ve takımı hak ettiği Süper Lig’e taşımak için mücadele gösterme dönemi olmalıdır."

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