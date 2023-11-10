Ali Sabancı, rutin sağlık kontrolünde
Yunanistan'da tekne kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı, günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlığına kavuşarak rutin sağlık kontrolü için hastaneye geldi
Eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte Yunanistan'da geçirdikleri deniz kazasında ağır yaralanan Ali Sabancı, tedavi gördüğü hastaneden eylül ayında taburcu edilmişti.
Eşi Vuslat Doğan Sabancı da geçen hafta taburcu edilerek, evinde tedavi görmeye başlamıştı. Sağlığına tamamen kavuşan Ali Sabancı, bugün sağlık kontrolü için Nişantaşı'ndaki hastaneye geldi. Hastane çıkışı HT Kulüp'ün görüntülediği Sabancı, tahlillerini yaptırıp evine geri döndü.