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Çin'in en büyük e-ticaret ve teknoloji şirketlerinden Alibababa'da CEO değişikliği yaşanıyor. Şirketin mart ayında yaptığı açıklamada, tarihindeki en önemli yeniden yapılanmada şirketini altı iş grubuna yeniden yapılandıracağını ve iç pazarındaki ekonomik büyümeyi yavaşlattıktan sonra şirketi yeniden canlandırmayı amaçladığını açıklamıştı.

Buna karşın CEO değişikliği beklentiler arasında yer almıyordu. Bugün yapılan açıklamada şirketin mevcut CEO'su Daniel Zhang'ın yerine Eddie Yongming Wu'nun atandığı açıklandı. Wu daha önce Taobao and Tmall Group Başkanlığı görevini üstleniyordu.

BULUT BİLİŞİM VE AI TEKNOLOJİLERİNE ODAKLANACAK

Daniel Zhang, Alibaba personeline verdiği dahili bir notta, "Herkesin iyi bildiği gibi, bulut bilişim, büyük veri ve AI gibi temel teknolojilerin geliştirilmesi, toplumumuzun muazzam bir dönüşümüne yol açacak ve son derece stratejik öneme sahipCloud Intelligence Group artık spin-off planlarında tam hız ilerliyor ve sürecin çok önemli bir aşamasına yaklaşıyoruz, bu yüzden tüm dikkatimi ve zamanımı işe adamak için doğru zaman" ifadelerini kullanarak bundan sonraki odaklancağı görevini açıklamış oldu.

Alibaba hisseleri açıklamanın ardından kayıplarını telafi etti ve Salı öğleden sonra Hong Kong'da yüzde 1 düşüşle işlem gördü.