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Haberler Teknoloji Alibaba’dan iş dünyasına yapay zeka çağrısı: Tongyi Qianwen AI'yı test edin
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Alibaba’dan iş dünyasına yapay zekâ çağrısı: Tongyi Qianwen AI'yı test edin

Alibaba, ChatGPT’nin patlama yapmasıyla telaşa yapılan ve yapay zekâ çalışmalarına hız kazandıran teknoloji devlerinin arasına katıldı. Teknoloji devi firma Tongyi Qianwen AI ismini verdiği chatbotunu test etmek için şirketler aradığına dair bildiri gönderdi.

Alibaba’dan iş dünyasına yapay zeka çağrısı: Tongyi Qianwen AI'yı test edin
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Teknoloji dünyasının yapay zekâ savaşı kızışıyor. Elon Musk'ın başını çektiği bir grup teknoloji lideri yapay zekâ çalışmalarının yavaşlatılması gerektiğini vurgularken, Bill Gates'in de aralarında bulunduğu diğer cephede ise AI çalışmaları hızlandırılıyor. Çin'in dev teknoloji firmaları arasında yer alan Alibaba da bu ikinci gruba dahil oldu.

"TONGYİ QIANWEN AI'YI DENEYİMLEYİN"

Uzun bir süre gözlerden uzak yaşayan CEO'sunun Çin'e dönüşü ile gözleri yeniden üzerine çeken Alibaba'da hareketlenme hızla devam ediyor. STAR Market Daily'nin bildirdiğine göre, dünya devi şirket ChatGPT'ye rakip olacak bir yapay zekâ çalışmasının denemelerine başladı ve şirketlere, kurumsal müşterilerine davet kodları göndererek bunun için açık bir mesaj iletti: Gelin Tongyi Qianwen AI'yı deneyimleyin!

ALIBABA CLOUD YALNIZCA ÇİNCE HİZMET VERİYOR

Microsoft destekli OpenAI tarafından oluşturulan ve geçtiğimiz kasım ayında halka açılan, daha sonrasında GPT4 güncellemesi ile tüm dikkatleri daha da çok üzerine çeken büyük bir dil modeli uygulaması olan kullanımı ücretsiz ChatGPT, yapay zekâ gelişiminin çok ciddi şekilde şirketler arasında hareketlenmesine sebep olmuştu.

Alibaba şirketin bulut bilgi işlem birimi olan Alibaba Cloud da bu doğrultuda rakip olabilecek bir sistem olan Tongyi Qianwen AI'yı geliştirdi ancak ChatGPT'nin çok fazla dilde hizmet verebilen bir AI chatbotu olması Alibabanın yapay zekâsının buna gerçekten rakip olup olamayacağı sorularını da beraberinde getiriyor çünkü Alibaba Cloud'un web sitesinin yalnızca Çince hizmet veriyor. Bu nedenle geliştirilen yapay zekâ aracının da öncelikle ana dilde kullanılabileceği düşünülüyor.

Şirketten yapılan ayrı bir açıklamada, Alibaba Cloud'un önümüzdeki Salı günü Pekin'de Alibaba Group’un CEO’su Daniel Zhang'in konuşma yapacağı bir teknoloji zirvesine ev sahipliği yapması planlanıyor.

HİSSELERİ YÜZDE 2,5 YÜKSELDİ

CEO'sunun Çin'e geri dönmesi ile birlikte de hisselerinde yükseliş olan Alibaba’nın Hong Kong Borsası'ndaki hisseleri, bu ay kendi yapay zekâ aracını başlatmayı planladığını açıklayan raporunun ardından yüzde 2,5'a kadar yükseldi.

Microsoft Corp.’un Google'a meydan okumak için OpenAI şirketine 10 milyar dolar fon sağlaması yapay zeka araştırmalarında rekabeti kızıştırmıştı. Hatta bazı Çinli yapay zeka şirketlerinin hisseleri, kendi yapay zeka araçlarının piyasaya süreceğine dair rapor yayımlamalarının ardından bu hafta yükseldi.

Yine Hong Kong'da işlem gören SenseTime Group Inc.’nin hisseleri şirketin ChatGPT'ye meydan okuyan bir yazılım başlatmaya hazırlandığı yönündeki spekülasyonların ardından son beş işlem gününde yükselişe geçti.

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