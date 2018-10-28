Ses tanımanın, arayüz olarak bilgisayar faresinden bu yana teknolojideki en büyük değişiklik olduğu konuşuluyor. Bir ekran, klavye, fare, dokunmatik ekran hatta bir bilgisayar dahi olmadan akıllı asistanlara komut vererek işlem yapmalarını sağlamak artık mümkün.

Her ne kadar Windows, Cortana ile sesli asistan işlevini bilgisayardan verse dahi, iOS ve Android gibi mobil işletim sistemlerine gömülü sesli asistanlar, hatta Samsung’un Bixby’si gibi üreticilerin kendi örnekleri de hayatımıza çoktan girmiş durumda.

Bu cihazlarla müzik dinlemek, önemli haberleri uyarı olarak almak, hava durumunu öğrenmek, çeşitli sorularla web aramaları yapmak, randevularınızı hatırlatmasını sağlamak, alışveriş listesi hazırlamak gibi birçok pratik işi gerçekleştirebilirsiniz. Hatta, yeni nesil cihazlarla akıllı evi sesle yönetmek dahi mümkün.

AKILLI HOPARLÖR VE SESLİ ASİSTANLAR NASIL ÇALIŞIYOR?

Cihazlarımıza Apple’ın Siri’si ile giren ve Amazon’un Alexa adlı akıllı hoparlörü ile daha da etkileyici bir hâl alan sesli asistanlar, konuşmalarınızı internet üzerinden kendi merkezlerine gönderiyor ve bulut üzerindeki yapay zeka ile bir yandan dağarcığını genişletirken bir yandan da konuşulanı analiz ediyor ve sonuçları cihazınıza geri bildiriyor.

ABD’de yaygınlaşan cihazların öncülleri, Türkiye’ye de resmi olmasa da, çeşitli yollarla girmiş durumda. Amazon Alexa ve Google Home gibi sistemlerle uyumlu cihazlar ise az sayıda da olsa, resmi kanallarla satışa çıktı.

Adobe’nin araştırmasına göre çeşitli uygulamalarla donanan akıllı hoparlörlerin şimdiden yüzde 47’si internet alışverişinde kullanılıyor. Sesli alışverişi ve internetten alışverişin geleceğini e-ticaret araçları sunan SEMrush’tan Fernando Angulo ile konuştuk.

HER BEŞ ALIŞVERİŞİN BİRİ İNTERNETTEN YAPILIYOR

Angulo, Avrupa ve Asya kıtalarında internet üzerinden alışverişin 2017’de yüzde 20 artarak dünya genelindeki en büyük büyümeyi gerçekleştirdiğinin altını çiziyor. Özellikle Çin, yüzde 19,6’lık oranla başı çekiyor. Türkiye ise e-ticaret hizmet sağlayıcısı Inveon’un raporuna göre bu yıl yüzde 30 büyüme ile 40 milyar TL’lik bir e-ticaret ülkesi hâline gelecek.

Bir yandan e-ticaretteki büyüme mobil cihazlar üzerinden yapılmaya başlanırken, Angulo’ya göre asıl büyümeyi sağlayacak olan akıllı hoparlörler ve sesli asistanlar. ABD’deki hanelerin yüzde 24’ünde akıllı hoparlör bulunduğunu, yüzde 20’nin ise bir yıl içinde almayı planladığını söyleyen Angulo, insanların nasıl alışveriş yaptığı konusunu da detaylandırdı.

TV VE SANAL GERÇEKLİK BAŞLIKLARIYLA ALIŞVERİŞ

Angulo şöyle konuştu: “İnternetten alışveriş yapanların yüzde 85’i bu işe bir cihazda başlıyor, fakat alışverişi başka bir cihazda tamamlıyor. Bunun için akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarımızın yanına akıllı hoparlörler de eklendi ama yakın gelecekte sesli asistanlar sayesinde televizyondan ya da sanal gerçeklik başlığından da alışveriş yapabileceğiz.”

Mağazalar da bu değişimden nasibini alacak ve beacon adı verilen, Bluetooth ve kablosuz bağlantı kullanan sistemlerle müşteriyi mağazaya girdiğinde sistem tarafından otomatik tanınabilecek. Böylece satış görevlileri de müşterilere kişisel tercihlerine göre yardımcı olabilecek.

ÜRÜNLER ARTARSA TÜRKİYE’DE DE SESLİ ALIŞVERİŞ YAPILABİLİR

Henüz Türkiye’de sesli alışveriş için uygun bir e-ticaret sitesi ya da uygulaması bulunmuyor. Bu olsa dahi, sistemin ödemenizi yapması için geçerli bir çözüm mevcut değil. Ancak yeni trendin hoparlörler modellerinin artması sonrasında Türkiye’de gerçekleşmesi önünde bir engel yok. Özellikle Amazon’un da ülkemizde hizmete girmesi sonrasında bu tip çalışmalar hızlanacaktır.

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