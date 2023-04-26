Almagest Quintet ile Nils Petter Molvær İş Sanat’ta

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Caz müzik sahnesinin önemli isimlerinden Sabri Tuluğ Tırpan (piyano), Cenk Erdoğan (gitar, yaylı tanbur), Hamdi Akatay, (perküsyon) Volkan Öktem (davul) ve Eylem Pelit’in (bas gitar) bir araya gelerek oluşturduğu Almagest Quintet ve dünyaca ünlü caz trompetçi Nils Petter Molvær, 3 Mayıs Çarşamba, saat 20.30’da, İş Kuleleri Salonu’nda müzikseverler ile buluşacak.

Almagest Quintet, konserde kendi bestelerinin yanı sıra, uzun bir aradan sonra Türkiye’de ilk konserini İş Sanat’ta verecek Nils Petter Molvær’in bestelerini de seslendirecek.

Eylem Pelit

Caz, ambient, house ve elektronik müziği ustalıkla bir araya getiren Molvær, performanslarında akustik tınıları elektronik dünyaya dahil ederek, pop, rock, funk ve modern caz dünyasının sınırlarını genişletmeye devam ediyor.

Hamdi Akatay

İş Sanat’ın etkinlik biletleri, Privia Black ve Maximum Black kartlara birinci kategoride %20, diğer kategorilerde %10, Maximum Kartlara ise tüm kategorilerde %10 indirim avantajıyla Biletix’te sunuluyor.

Cenk Erdoğan

Öğrenci ve 65 yaş üzeri indirimli biletler İş Kuleleri Salonu ana gişeden temin edilebilir.

Volkan Öktem

Sabri Tuluğ Tırpan