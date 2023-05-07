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Alman teknoloji tedarikçisi satışlarını 88,2 milyar Euro'ya çıkarttı

Teknoloji ve servis tedarikçisi Bosch, bir önceki yıl 78,7 milyar Euro olan satışlarını 88,2 milyar Euro'ya çıkardığını açıkladı. Bununu yüzde 12’lik bir artış veya kur etkisinden arındırılmış yüzde 9,4'lük bir büyümeye denk geldiği belirtildi

Alman teknoloji tedarikçisi satışlarını 88,2 milyar Euro'ya çıkarttı
HABERTURK.COM

Alman teknoloji tedarikçisi Bosch, 2022'de Bosch, zorlu geçen yılda ticari hedeflerini aşan bir sonuç elde ettiğini açıkladı.

Firma, bir önceki yıl 78,7 milyar Euro olan satışlarını 88,2 milyar Euro'ya çıkardığını açıkladı. Yüzde 9,4'lük büyümeye denk geldiği belirtilen bu büyümenin yanı sıra faaliyetlerden elde edilen 3,8 milyar Euro ile FVÖK (faiz ve vergi öncesi kazanç) da bir önceki yıl elde edilen 3,2 milyar Euro’dan daha yüksek olduğu vurgulandı.

"EKONOMİK ZORLUKLAR DEVAM ETSE DE HEDEF BÜYÜMEK"

Şirketin yıllık finansal rakamlarını açıklayan Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Stefan Hartung, “2022'nin zorluklarını iyi bir şekilde aştık - hem satışlarımız hem de marjımız beklenenden yüksekti. Ekonomik ve sosyal ortam zorlu olmaya devam etse bile, önemli ölçüde daha hızlı büyümek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki yıllarda enflasyonun normal seyrinde yıllık satışların ortalama yüzde 6-8 oranında artması ve marjın en az yüzde 7 olmasının hedeflendiğini belirten Hartung, “İklim değişikliğine karşı mücadele, iş dünyasında ve toplumda önemli büyük bir değişime neden oluyor ve aynı zamanda teknolojik değişimi hızlandırıyor. ’Yaşam için teknoloji’ ile dünyanın her bölgesinde büyümeyi ve ilgili pazarlarımızda ilk üç tedarikçiden biri olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇİP KITLIĞNA RAĞMEN MOBİLİTEDE ARTIŞ

Şirketin en büyük faaliyet alanı olan Mobilite Çözümleri, satışlarını yüzde 16'lık artışla 52,6 milyar Euro'ya yükselttiği belirtildi (kur etkisinden arındırılmasının ardından yüzde 12,1). Faaliyetlerden elde edilen marj yüzde 0,7'den yüzde 3,4'e yükselerek beklenenden daha iyi bir sonuç elde edildi. Bosch Grubu CFO’su Dr. Markus Forschner, “Kronik çip kıtlığına ve otomotiv üretimindeki zayıf büyümeye rağmen, mobilite ile ilgili satışlarımızı önemli ölçüde artırmayı başardık. Biz de fiyatlarımızı artan maliyetlere uyarlamak zorunda kaldık” bilgisini verdi.

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