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Almanya'nın koronavirüs önlemlerini 20 Nisan'da kademeli olarak gevşetmeye başlamasıyla hayat yavaş yavaş normale dönerken yaza dönük planlar da hız kazandı.

Okullar, hayvanat bahçeleri, kütüphaneler ve müzelerin 4 Mayıs’ta açılacağı Almanya'da, yurtdışı seyahatlere de 15 Haziran sonrası izin verilmesi planlanıyor.

Alman Die Welt televizyonu, yaklaşan turizm sezonu öncesinde koronavirüs salgını nedeniyle oluşabilecek risklere dikkat çekerken güvenli rotalara dönük önerilerde bulunuldu.

Akdeniz'in üç büyük turizm merkezi olan İspanya, Fransa ve İtalya'yı kırmızı işaretlenerek çok riskli sınıfında gösterildi. Bu uluslararası turist almayacağını belirten İtalya'nın bir seçenek olmadığı belirtilirken haziran sonunda plajları açmaya başlamayı planlayan Fransa ve İspanya'nın da pratikte zorlanabileceğine dikkat çekildi.

Avrupa'da sınırlara yönelik kısıtlamalar sürerken İspanya'da haziran sonuna dek ülke içi ziyaret kısıtlamaları sürüyor. Fransa'da ise 100 kilometrenin üzerindeki seyahatler için aile ve iş ile ilgili gerekçe sunulması gerekiyor.

Die Welt, tatil arayışındaki Alman vatandaşlarına alternatif rota olarak Yunanistan, Hırvatistan ve Türkiye'yi önerdi. Türkiye ise ön plana çıkarıldı.

Haberde "turizm koridoru" olarak gösterilen Türkiye ve Almanya arasında turizm alanındaki ikili anlaşmalara atıfta bulunulurken koronavirüsle mücadelede Türkiye'de düşüşe geçen vaka sayısına ve alınan önlemlerde turizm için hayata geçirilen sağlık sertifikasyonuna dikkat çekildi.

Hatırlanacağı üzere turizm sektöründeki temsilciler ve bakanlık arasında yapılan görüşmeler sonrasında koronavirüs olmayan alanlar için uluslararası kabul gören bir sertifikasyon sistemi oluşturulmuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy sertifika alan tesislerin açılacağını belirtmişti.

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