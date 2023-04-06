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Almanya'dan Apple'a sıkı denetim

Almanya Federal Kartel Dairesi (Bundeskartellamt), Apple'ı çapraz pazarlar arası rekabet için "çok önemli" bir şirket olarak sınıflandırırken, rekabet karşıtı davranışı daha erken bir aşamada yasaklamak amacıyla Apple için daha sıkı rekabet denetimi getirileceğini bildirdi

Almanya'dan Apple'a sıkı denetim
AA

Almanya Federal Kartel Dairesi'nden yapılan açıklamada, Apple'ın "çapraz pazarlar arası rekabet açısından olağanüstü öneme sahip" bir şirket olduğu vurgulandı.

Apple'ın küresel satışlarının ve karının sırasıyla 400 milyar dolar ve 100 milyar dolar olduğu belirtilen açıklamada, şirketin, akıllı telefonlar, tabletler ve akıllı saatlerden başlayarak kendi işletim sistemleri aracılığıyla Apple App Store'a kadar bağlantılı tüm seviyelerde baskın ancak güçlü pazar konumlarına sahip olduğu aktarıldı.

Almanya Federal Kartel Dairesi Başkanı Andreas Mundt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Apple'ın pazarlar genelinde ekonomik bir güce sahip olduğunu ve bunun da şirkete rekabet tarafından yeterince kontrol edilmeyen bir hareket alanı sağladığını kaydetti.

Mundt, "Apple, iPhone gibi mobil cihazlarıyla sadece Almanya'da değil, aynı zamanda Avrupa ve dünya çapında rekabet için büyük önem taşıyan geniş kapsamlı bir dijital ekosisteme sahiptir." ifadesini kullandı.

Mundt, bugünkü kararlarının, rekabete aykırı uygulamalara karşı özel olarak harekete geçmelerini ve etkili bir şekilde yasaklamalarını sağlayacağını vurguladı.

Apple da endişeleri anlamak için Almanya Federal Kartel Dairesi ile çalışmaya devam edeceğini ancak karara itiraz etmeyi planladığını açıkladı.

Federal Kartel Dairesi, Ocak 2022'de Google'ın ana şirketi Alphabet'i piyasa genelinde rekabet için "çok önemli" olarak sınıflandırmıştı. Mayıs 2022'de ise Facebook'un sahibi Meta ve Temmuz 2022'de Amazon, söz konusu sınıflandırmaya dahil olmuştu.

Federal Kartel Dairesi, 28 Mart'ta ise Microsoft'un pazar gücüne yönelik soruşturma başlatarak, "Microsoft'un piyasa genelinde rekabet için olağanüstü öneme sahip bir şirket olarak belirlenip belirlenmeyeceğine" karar verileceğini duyurmuştu.

Bu arada, Ocak 2021'de Almanya'da dijital şirketlerle ilgili antitröst yasasında yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle şirketlerin pazar hakimiyetini belirleme ve rekabete karşı bazı uygulamaları yasaklama konusunda Federal Kartel Ofisi'ne daha fazla yetki verilmişti.

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