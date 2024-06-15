Almanya EURO 2024'e rekorla başladı!
EURO 2024'ün açılış maçında ev sahibi Almanya, İskoçya'yı 5-1 yenerek 64 yıllık turnuva tarihinde bir ilk imza attı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında Almanya ile İskoçya karşı karşıya geldi. Münih Futbol Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Almanya 5-1'lik skorla kazandı.
Panzerler böylece, şampiyona tarihinde açılış maçlarındaki en farklı galibiyeti elde etti.
Açılış maçlarında daha önceki en farklı galibiyeti, EURO 2020'de İtalya, Türkiye'yi 3-0 mağlup ederek almıştı.
Futbolseverler, Avrupa Şampiyonası tarihinde 17. açılış maçında da gole tanıklık etti.
Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli futbol organizasyonunda geride kalan 16 açılış müsabakasında takımlar 42 kez fileleri havalandırdı. Müsabakaların 11'inde 2 ve üstü gol atıldı.
Düzenlenen 17. Avrupa Şampiyonası da gollü başladı. Almanya, rakibini 5-1'le geçerek turnuvaların açılış geleneğini bozmadı.