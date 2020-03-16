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Almanya'da hükümet koronavirüsün ekonomik etkilerine karşı 550 milyar Euro'luk bir destek paketi açıkladı. Bu para şirketlere kredi olarak sunulacak. Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz konuyla ilgili haftasonu yaptığı açıklamada "KfW (devlet bankası) tarafından sunulacak kredinin üst limiti yoktur" dedi.

Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise devlet destekli bu 550 milyar Euro'luk kredi paketinin 'bir başlangıç' olduğunu vurguladı. Para veya siyasi irade eksikliği nedeniyle başarısız olmayacaklarını söyleyen Altmaier "Bu adımla beraber herhangi bir sağlıklı şirketin sıkıntı çekememsi gerekiyor. Gerekirse silahımızı yeniden doldururuz" ifadelerini kullandı.

Olaf Scholz da düzenlenen ortak basın toplantısında koronavirüs salgınının uzaması durumunda Hazine'nin yeterli kaynağa sahip olduğunu söyledi.

2008'DEKİ PAKETİ ŞİMDİDEN GEÇTİ

Alman hükümeti 2008 krizinde 500 milyar Euro'luk bir yardım paketi sunmuştu. Koronavirüs salgını sebebiyle açıklanan bu son paket ise daha 'başlangıç' olmasına rağmen 2008 krizindeki paketi geçmiş durumda. Bu da hükümetin salgını ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor.

Hükümet kredi desteğinin yanında 2021-2024 yıllarında kamu yatırımlarını 12.4 milyar Euro artırma kararı da aldı.