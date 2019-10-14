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Haberlerİş-Yaşam

Almanya Thomas Cook'un iştirakini kurtarıyor

AA

Avrupa Birliği Komisyonu, iflas eden Thomas Cook'un iştiraki Condor'a Almanya'nın 380 milyon euroluk kredi vermesine onay verdi

condor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, iflas eden Thomas Cook'un Almanya'daki havayolu iştiraki Condor'a hükümetin mali yardım yapmasının AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunduğunu açıkladı.

 

Açıklamada, 380 milyon euroluk geçici kredinin havacılık hizmetlerinin devamına katkı sağlayacağı ve sektörde rekabeti bozmayacağı ifade edildi.

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasını açıklanmasının ardından Almanya'da federal hükümet ile Hessen eyalet yönetiminin, şirketin ülkedeki havayolu iştiraki olan Condor'a 380 milyon euroluk destek verileceğini açıklamıştı.

Üye ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

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