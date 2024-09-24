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        Haberler Gündem Güncel Alp Kavasoğlu, son yolculuğuna uğurlandı | Son dakika haberleri

        Alp Kavasoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

        Türkiye'de makyaj sanatçılığı alanında tanınmış isimlerden Alp Kavasoğlu, 43 yaşında hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü makyaj sanatçısı için bugün Karacaahmet Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 20:12 Güncelleme: 24.09.2024 - 20:12
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        Alp Kavasoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
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        Türk makyaj dünyasının başarılı isimlerinden Alp Kavasoğlu'nun vefat haberini, yakın arkadaşı Fezi Altun sosyal medya hesabından duyurdu. "Sevgili dostumuzu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" diyen Altun, Kavasoğlu’nun ölümünün makyaj camiasında büyük bir kayıp olduğunu belirtti.

        KARACAAHMET MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

        Kariyerinde birçok ünlü isimle çalışarak adını duyuran dünyaca ünlü makyaj sanatçısı Alp Kavasoğlu için Karacaahmet Mezarlığı'nda ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

        Cenaze törenine Alp Kavasoğlunun ailesi, akrabaları, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kavasoğlu'nun naaşı Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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        Cenaze törenine katılan sunucu yazar Faik Çetiner, "Elimizde büyümüş bir çocuk. Babası benim arkadaşım. Çok başarılı bir çocuktu. Hastalandı ve hastalıktan sonra toparlanamadı. Babası çok uğraştı. Ama bu illet hastalığın önüne geçmek takdiri ilahi. Hastalık her tarafını sarmıştı. Doktorlarla bayağı ilgilendik ama sonuç alamadık. En son bir tedaviye daha cevap vermedi. Kendi de artık bırakmıştı. Kaderine razı bir görüntüsü vardı. Kimseyle görüşmüyordu. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun" dedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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