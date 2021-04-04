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Alparslan Türkeş kimdir? Alparslan Türkeş'in ölüm sebebi nedir? Alparslan Türkeş biyografisi

Ülkücü Hareketin Lideri Alparslan Türkeş vefatının 24. yılında rahmetle anılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş 4 Nisan 1997 yılında hayata gözlerini yumdu. Peki, Alparslan Türkeş kimdir, ölüm sebebi nedir? İşte Alparslan Türkeş'in hayatıyla ilgili satır başları...

Alparslan Türkeş kimdir? Alparslan Türkeş'in ölüm sebebi nedir? Alparslan Türkeş biyografisi

Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden Alparslan Türkeş, ölümünün 24. yılında sevenleri tarafından anılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkeş'in anıtmezarını ziyaret edecek, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle anma toplantıları gerçekleştirilmeyecek. Peki, Alparslan Türkeş kimdir? İşte detaylar...

ALPARSLAN TÜRKEŞ KİMDİR?

Alparslan Türkeş (doğum adı Ali Arslan veya Hüseyin Feyzullah 25 Kasım 1917, Lefkoşa - 4 Nisan 1997, Ankara),Türk asker, siyasetçi, Başbakan eski Yardımcısı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı. MHP genel başkanlık görevini 1969–1997 yılları arasında sürdürmüştür. Mart 1975–Haziran 1977 ve Temmuz 1977–Ocak 1978 tarihleri arasında Süleyman Demirel tarafından kurulan hükümetlerde Başbakan Yardımcısı olarak yer almıştır. 1965, 1969, 1973, 1977 ve 1991 Türkiye genel seçimlerinde milletvekili olarak meclise girmiştir.

Türkeş, milliyetçi çevreleri bir araya getirmek için 1963 yılında Türkiye Huzur ve Yükselme Derneği'ni kurmuştur. 1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne (CKMP) girerek fiilen siyasi hayata atılmış ve aynı yıl partinin genel başkanı olmuştur. İlk defa 1965 Türkiye genel seçimlerinde CKMP'nin Ankara milletvekili olarak meclise girmiştir. 1966 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olmuştur fakat seçilememiştir. 1975'ten sonra Milliyetçi Cephe adı verilen koalisyon hükümetlerinde başbakan yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

12 Eylül Darbesi'nden sonra 1985 yılına kadar 4,5 yıl tutuklu kalmıştır. 1987 Türkiye anayasa değişikliği referandumu'nda siyasal yasağı kalkmıştır. Aynı yıl Milliyetçi Çalışma Partisi'ne girmiştir ve yapılan kongrede gene başkan seçilmiştir ve partisi 1991 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi ile seçim ittifakı yapmıştır. 1992 yılında 12 Eylül darbesi ile kapatılmış olan partilerin eski adlarını alması hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılan değişiklikle MÇP'nin ismi de 1993 yılında MHP olarak değiştirilmiştir. 1995 Türkiye genel seçimlerinde parlamento dışı kalan Türkeş, 4 Nisan 1997 tarihinde vefat etmiştir.

ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997'de geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da yaşama veda etti. Kabri, Ankara Beştepe'de bulunmaktadır.

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