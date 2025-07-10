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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP SAYFASI 11 TEMMUZ: Altın yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira?

        Anlık ve canlı altın fiyatları 11 Temmuz 2025 Cuma günü yatırımcılar veya hediye olarak altın almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları merak ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni tarifeler ve doların zayıflaması ile altın pozitif seyrediyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, ons, ata, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira? İşte, 11 Temmuz 2025 Cuma güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 08:06 Güncelleme: 11.07.2025 - 00:04
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        1

        Güncel altın fiyatları 11 Temmuz Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Özellikle çeyrek ve gram altında yaşanan anlık fiyat değişimleri yakından takip ediliyor. Altının ons fiyatı, ABD Başkanı Trump'ın yeni tarife mektupları yollaması ve dolardaki zayıflığın desteği ile yükseliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı, ons altın kaç dolar? İşte 11 Temmuz 2025 güncel alış satış tablosu.

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.276,4140

        Satış: 4.276,9040

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.319,89

        Satış: 3.320,46

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.842,2600

        Satış: 6.992,7400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.369,0500

        Satış: 27.885,4100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.766,00

        Satış: 27.919,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.641,98

        Satış: 13.985,62

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.369,49

        Satış: 27.885,69

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.219,14

        Satış: 28.931,29

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.331,98

        Satış: 3.285,34

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.884,96

        Satış: 4.085,88

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 69.154,00

        Satış: 69.684,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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