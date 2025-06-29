Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE! 30 Haziran bugün tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları düşüyor! 30 Haziran 2025 bugün tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son günlerdeki düşüşünü sürdürüyor. ABD ile Çin arasında sağlanan ticaret anlaşması ve Orta Doğu'daki ateşkes ortamı, yatırımcıların risk iştahını artırarak altın fiyatlarını son bir ayın en düşük seviyesine geçti. En son Altının ons fiyatı 3 bin 275 dolardan işlem görürken, gram altın ise 4 bin 200 liradan alıcı buldu. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Haziran tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları alış ve satış tablosu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2025 - 07:51 Güncelleme: 30.06.2025 - 00:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları 30 Haziran Pazartesi günü araştırılıyor. Yatırım ve birikim yapmak isteyenler, altın fiyatları alış-satış rakamlarını yakından takip ediyor. Alım satım ve kar etmek isteyen vatandaşlar altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik dolasıyla son günlerde altın düşüşe geçti. Peki bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç lira? İşte, altın fiyatları alış-satış rakamları 30 Haziran 2025

        2

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.273,40

        Satış: 3.275,27

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.199,43

        Satış: 4.200,55

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.355,00

        Satış: 27.565,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.719,09

        Satış: 6.867,89

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.876,36

        Satış: 27.387,57

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.876,36

        Satış: 27.387,57

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.804,63

        Satış: 28.506,51

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.396,18

        Satış: 13.735,79

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 68.176,00

        Satış: 69.019,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.296,72

        Satış: 3.250,30

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.827,66

        Satış: 4.034,67

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de yangın!
        İzmir'de yangın!
        Sabri Ugan hayatını kaybetti!
        Sabri Ugan hayatını kaybetti!
        Beşiktaş'a yıldız forvet: Bonservisini duyurdular
        Beşiktaş'a yıldız forvet: Bonservisini duyurdular
        Beşiktaş, David Jurasek'i açıkladı!
        Beşiktaş, David Jurasek'i açıkladı!
        99. Gazi Koşusu'nu kazanan Cutha ile Ahmet Çelik!
        99. Gazi Koşusu'nu kazanan Cutha ile Ahmet Çelik!
        Beşiktaş'ta sağ beke iki aday!
        Beşiktaş'ta sağ beke iki aday!
        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan açıklamalar
        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan açıklamalar
        Meteoroloji'den güzel haber! Kavurucu sıcaklara bir süre ara!
        Meteoroloji'den güzel haber! Kavurucu sıcaklara bir süre ara!
        Emniyet şeridindeki TIR'a çaptı! 4 kişi öldü!
        Emniyet şeridindeki TIR'a çaptı! 4 kişi öldü!
        Potanın Perileri 7. oldu!
        Potanın Perileri 7. oldu!
        Bebeğini ölüme terk eden anne 20 yıl sonra yakalandı!
        Bebeğini ölüme terk eden anne 20 yıl sonra yakalandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Milli sporcu bıçaklandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı