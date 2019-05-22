Ordu'nun Fatsa ilçesinde 8 gün önce kaybolan yaşlı adam, dere kenarında sağ bulundu.



AA'nın haberine göre, bir yakınının cenazesine katılmak üzere 8 gün önce Samsun'dan Fatsa'ya gelen 87 yaşındaki Salim Bodur, kayboldu. Ailenin durumu yetkililere bildirmesi üzerine Bodur'un bulunması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Alzheimer ve sara hastası olduğu öğrenilen yaşlı adam, Muhammet Yanık adlı vatandaş tarafından kaybolduğu yere yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta, Ilıca Mahallesi'ndeki dere kenarında bulundu. Jandarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan Bodur, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, kayıp olduğu günden bu zamana kadar su ile beslendiğini ifade eden yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre tedavisinin devam edecek.