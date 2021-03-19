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Amasya'da nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru görüldü

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde nesli tehlike altında bulunan ağaç yediuyuru görüntülendi

Amasya'da nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru görüldü
AA

Amasya'nın Doluca köyündeki Şarlayık mesire alanında görülen hayvan, önce sincaba benzetildi.

Kuyruğunun farklılığından dolayı sincap olmadığını düşünen işletme sahibi Özgün Aygül, internette araştırma yaptı.

Canlının nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru olduğunu öğrenen Aygül, bir süre sonra hayvanı doğaya bırakmayı planlıyor.

Aygül, AA'ya işletmesinde bir tıkırtı duyduğunu, raflardan bir hayvanın kafasını çıkardığını gördüğünü söyledi.

Bölgede çok olduğu için içeriye sincap girebileceğini düşündüklerini anlatan Aygül, "Kuyruğu farklı olunca başka bir canlı olduğunu anladım. Nadir görülen bir canlı türü olduğunu öğrendik. Böyle bir canlı ismini daha önce hiç duymamıştım. Heyecanlandım" dedi.

Yediuyurun beslenmesini sağladıklarını belirten Aygül, "İnternetten ne yediğine baktık. Ceviz, fıstık, meyve, bisküvi yiyormuş. Biz de kendi ellerimizle yediriyoruz. Yuvasına yakın bir yere bırakalım, yoksa kuşlar yer diye ailesini araştırıyoruz. Muhtemelen yavru. Ağaçlara bakıp dinlemeye çalışıyoruz. Şu an misafirimiz. Doğaya bırakacağız" ifadesini kullandı.

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