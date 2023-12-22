Merzifon'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, basit yaralama suçundan 11 ay hapis cezası bulunan E.A. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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