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        Merzifon'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 16:48 Güncelleme: 22.12.2023 - 16:48
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        Merzifon'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda, basit yaralama suçundan 11 ay hapis cezası bulunan E.A. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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