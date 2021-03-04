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Şehidin annesine acı haberi Vali Masatlı ve Başkan Sarı verdi
04 Mart 2021 Perşembe, 23:58 İHA

Şehidin annesine acı haberi Vali Masatlı ve Başkan Sarı verdi
Amasya'ya şehit ateşi düştü / Ek fotoğraf
05 Mart 2021 Cuma, 00:00 DHA

Amasya'ya şehit ateşi düştü / Ek fotoğraf
Amasya'ya şehit ateşi düştü
05 Mart 2021 Cuma, 00:00 DHA

Amasya'ya şehit ateşi düştü
Amasya Valisi Masatlı: “Vaka artışlarının en büyük sebebi ev ziyaretleri”
04 Mart 2021 Perşembe, 18:00 İHA

Amasya Valisi Masatlı: “Vaka artışlarının en büyük sebebi ev ziyaretleri”
Amasya’da koronaya karşı yeni kararlar alındı
04 Mart 2021 Perşembe, 18:00 İHA

Amasya’da koronaya karşı yeni kararlar alındı
Merzifon’da 253 bin 800 lira ceza kesildi
04 Mart 2021 Perşembe, 17:00 İHA

Merzifon’da 253 bin 800 lira ceza kesildi
Kırmızı listede yer alan Amasya´da 'gönüllü evde kalın' çağrısı
04 Mart 2021 Perşembe, 16:00 DHA

Kırmızı listede yer alan Amasya´da 'gönüllü evde kalın' çağrısı
Yaşlı çift 10 saat arayla koronaya yenik düştü
04 Mart 2021 Perşembe, 14:00 İHA

Yaşlı çift 10 saat arayla koronaya yenik düştü
Amasya'da karantinaya alınan köyde sokağa çıkma kısıtlaması
04 Mart 2021 Perşembe, 12:00 İHA

Amasya'da karantinaya alınan köyde sokağa çıkma kısıtlaması
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Amasya´da karı- koca, 10 saat arayla koronavirüsten öldü
04 Mart 2021 Perşembe, 13:00 DHA

Amasya´da karı- koca, 10 saat arayla koronavirüsten öldü
Amasya´da köy karantinaya alındı
04 Mart 2021 Perşembe, 13:00 DHA

Amasya´da köy karantinaya alındı
Yarım litrelik pet şişelerdeki sahte içkiler tüketilmeden ele geçirildi
03 Mart 2021 Çarşamba, 23:00 İHA

Yarım litrelik pet şişelerdeki sahte içkiler tüketilmeden ele geçirildi
Amasya'da semt pazarı geçici olarak kapatıldı
03 Mart 2021 Çarşamba, 13:00 İHA

Amasya'da semt pazarı geçici olarak kapatıldı
Başkan Sarı: “Yeni İmar Revizyon Planı uygulamamız halkımızın istekleri doğrultusunda ilerleyecek”
02 Mart 2021 Salı, 21:00 İHA

Başkan Sarı: “Yeni İmar Revizyon Planı uygulamamız halkımızın istekleri doğrultusunda ilerleyecek”
Vali Masatlı’dan il merkezi ve Merzifon’da korona virüs denetimi
02 Mart 2021 Salı, 21:00 İHA

Vali Masatlı’dan il merkezi ve Merzifon’da korona virüs denetimi
Amasya’da korona virüs denetimleri artırıldı, sokakta sigara içenlere ceza kesildi
02 Mart 2021 Salı, 15:00 İHA

Amasya’da korona virüs denetimleri artırıldı, sokakta sigara içenlere ceza kesildi
Amasya'da eve kumar baskını
02 Mart 2021 Salı, 10:00 DHA

Amasya'da eve kumar baskını
Amasya Valisi Masatlı’dan normalleşme sürecine destek çağrısı
02 Mart 2021 Salı, 01:00 İHA

Amasya Valisi Masatlı’dan normalleşme sürecine destek çağrısı
Amasya’da kumarhaneye dönüştürülen eve baskın Evdeki 12 kişiye kumar oynamaktan ve sosyal mesafeye uymamaktan 50 bin 800 lira para cezası kesildi
01 Mart 2021 Pazartesi, 21:00 İHA

Amasya’da kumarhaneye dönüştürülen eve baskın Evdeki 12 kişiye kumar oynamaktan ve sosyal mesafeye uymamaktan 50 bin 800 lira para cezası kesildi
Amasya’da bahçede yaralı halde bulunan atmaca korumaya alındı
01 Mart 2021 Pazartesi, 16:00 İHA

Amasya’da bahçede yaralı halde bulunan atmaca korumaya alındı
Self-servis fırın Bu fırında kasiyer yok, para kutusu ekmek dolabında
01 Mart 2021 Pazartesi, 10:00 İHA

Self-servis fırın Bu fırında kasiyer yok, para kutusu ekmek dolabında
Bunlar da ‘doğal küpeli’ koyun
28 Şubat 2021 Pazar, 11:00 İHA

Bunlar da ‘doğal küpeli’ koyun
Belediye başkanı korona virüse yakalandı
27 Şubat 2021 Cumartesi, 19:00 İHA

Belediye başkanı korona virüse yakalandı
Yeşilırmak’ta 2 ay sonra cesedi bulunan yaşlı adam defnedildi
26 Şubat 2021 Cuma, 16:00 İHA

Yeşilırmak’ta 2 ay sonra cesedi bulunan yaşlı adam defnedildi