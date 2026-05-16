Taşova'da Gençlik Haftası kutlanıyor

Amasya'nın Taşova ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet ve uçurtma şenliği düzenlendi.



İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte bisiklet tutkunları, Atatürk anıtı önünde toplanarak stadyuma kadar pedal çevirdi.





Stadyumda düzenlenen etkinlikte Taşova Belediyesi ve Gençlik merkezi etkinliğe katılanlara uçurtma dağıttı. Daha sonra çocuklar ve gençler aileleri ile uçurtma uçurdu.



Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel, gençlerin şenliğe yoğun ilgi gösterdiklerini belirterek, Gençlik Haftası'nın etkinliklerle kutlanacağını söyledi.





