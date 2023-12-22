Amasya'da SMA hastası 11 aylık Güney bebek için kermes ve konser düzenlendi Amasya Üniversitesi Gezi Gözlem Kulübü öğrencileri tarafından, "SMA Hastası Güney Bebeğe Umut Ol" adıyla kermes ve konser düzenlendi.

Amasya Üniversitesi Gezi Gözlem Kulübü öğrencileri tarafından, "SMA Hastası Güney Bebeğe Umut Ol" adıyla kermes ve konser düzenlendi.

Amasya Üniversitesi Milli Hakimiyet Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa üniversitesi çalışanları, eşleri, öğrenciler ve diğer yardım gönüllüleri katıldı.

Dr. Öğretim Üyesi Ali Bilici tarafından Türk Halk Müziği konseri düzenlenen programa 11 aylık Güney Elmacı bebek canlı bağlantıyla katıldı.

Güney bebeğin babası Salim Elmacı, kampanyaya destek veren başta Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi olmak üzere üniversite yönetimi ve çalışanlarına, Amasyalı esnafa, kermes için çaba gösteren Gezi Gözlem Kulübü öğrencileri ve diğer tüm öğrencilere teşekkür etti.