Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        AK Parti Amasya Milletvekili İpek, Şahinler köyünde iftar yaptı

        AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, iftarını Taşova ilçesine bağlı Şahinler köyü sakinleri ile yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 21:18 Güncelleme: 21.02.2026 - 21:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Amasya Milletvekili İpek, Şahinler köyünde iftar yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, iftarını Taşova ilçesine bağlı Şahinler köyü sakinleri ile yaptı.

        Köy konağında düzenlenen iftar programında konuşan İpek, AK Parti teşkilatları olarak vatandaşlarla iftar programlarına katıldıklarını söyledi

        Ramazan ayının huzurla başladığını anlatan İpek, "Vatandaşlarla iftar yapmak bizleri mutlu ediyor. Köylerimizde yaşayan insanlarımız kendi gelenek ve göreneklerini yaşatmak için iftar programları düzenliyor. Aynı sofrayı paylaşmak, birlikte ve geniş topluluklarla iftar açmak bereketlidir." dedi.

        İftar programına Milletvekili İpek ile Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp, AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, AK Parti ilçe Başkanı Gökhan Aykan, MHP İlçe Başkanı Volkan Önal ile köy sakinleri katıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        İran Seyyad 3-G’yi ilk kez denedi
        İran Seyyad 3-G’yi ilk kez denedi
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi

        Benzer Haberler

        Amasya konut satışında 44. sırada
        Amasya konut satışında 44. sırada
        Motosikletin minibüse çarptığı kaza kamerada
        Motosikletin minibüse çarptığı kaza kamerada
        Amasya'da badem ağaçları çiçek açtı
        Amasya'da badem ağaçları çiçek açtı
        Amasya Valisi Bakan, Merzifon'da şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluşt...
        Amasya Valisi Bakan, Merzifon'da şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluşt...
        Amasya'da Boraboy köyü sakinleri iftarı evlerinde değil bir arada yapıyor
        Amasya'da Boraboy köyü sakinleri iftarı evlerinde değil bir arada yapıyor
        Amasya'da yükümlülerin topluma kazandırılması için uygulanacak 2 projede im...
        Amasya'da yükümlülerin topluma kazandırılması için uygulanacak 2 projede im...